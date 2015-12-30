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Heroes of Might and Magic Герои Меча и Магии Компьютерная игра (пошаговая стратегия)
СОБЫТИЯ
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|30.12.2015
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Создатели Heroes of Might and Magic обвинили россиян в пиратстве, а россияне их в ценовом сговоре
шении Gamazavr. Ресурс обязали приостановить распространение созданных Ubisoft игр Assasin's Creed, Heroes of Might and Magic и Rainbow Six Siege. В противном случае Роскомнадзор заблокировал б
|14.09.2015
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День рождения Героя
Двадцать лет назад на ПК вышла первая игра из легендарной серии ролевых пошаговых стратегий Heroes of Might and Magic. Первая версия Heroes of Might and Magic: A Strategic Quest
|22.08.2013
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Might & Magic X Legacy. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Might & Magic X Legacy от компании Ubisoft. Русскую версию выпустит "Бука".Спустя десятилетие
|20.08.2013
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Might & Magic X: Legacy в России
Компании "Бука" выпустит в России игру Might & Magic X Legacy от Ubisoft.Спустя десятилетие, серия ролевых игр Might & Magic
|17.04.2013
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Might & Magic X Legacy. Скриншоты
Компания Ubisoft опубликовала новые скриншоты из десятой части популярной ролевой серии Might & Magic, последняя часть которой была выпущена 11 лет назад. Игра Might & Magic
|22.03.2013
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Might & Magic X Legacy анонсирована
Компания Ubisoft анонсировала десятую часть популярной ролевой серии Might & Magic, последняя часть которой была выпущена 11 лет назад. Игра Might & Magic
|11.12.2012
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"Меч и Магия. Герои VI. Грани Тьмы". Анонс
Компании Ubisoft и "БУКА" с радостью анонсирует новое дополнение для игры "Меч и Магия. Герои VI" – "Грани Тьмы". Релиз намечен на первый квартал 2013-го года. Прошел в
|13.07.2012
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"Меч и Магия: Герои VI – Пираты Дикого моря" в продаже
Компания "Бука" сообщает о релизе дополнения "Пираты Дикого Моря" для игры "Меч и Магия: Герои VI"."Пираты Дикого Моря" - это порядка десяти часов абсолютно новых приклю
|13.09.2011
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"Бука" выпустит игру "Меч и Магия: Битвы Героев"
Компания "Бука" этой осенью выпустит игру "Меч и Магия: Битвы Героев" - тактический паззл с элементами RPG, действие которого разворачив
|14.07.2011
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Предзаказ "Меч и Магия: Герои VI"
Компания "Бука" объявляет о начале приема предварительных заказов на игру "Меч и Магия: Герои VI".С 14 июля вы получите возможность сделать предзаказ игры прямо в магаз
|22.11.2010
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Коллекционное издание "Герои меча и магии" в продаже
D: включает в себя: видеоролики из игры, дневники разработчиков, скриншоты, арты, материалы по игре Меч и Магия: Герои VI и многое другое. Мануал: раскрывает все детали и секреты игры. В том чи
|11.08.2010
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Might and Magic возвращается?
На официальной странице Might and Magic в социальной сети Facebook промелькнул тизер-ролик новой игры серии, тут же породивший массу предположений. New era begins - именно так гласит девиз видеоролика.Что всё это озна
|16.07.2009
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Heroes of Might and Magic VI в разработке?
На просторах интернета появились слухи о разработке следующей игры серии Heroes of Might and Magic. Как известно, после развала компании 3DO, авторов HoMM, все права
|25.12.2007
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"Геройская" коллекция в продаже
днее издание": "Герои Меча и Магии" "Герои Меча и Магии II" "Герои Меча и Магии II: Цена верности" "Герои Меча и Магии III: Возрождение Эрафии" "Герои Меча и Магии III: Клинок Армагеддон
|21.12.2007
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Heroes of Might and Magic V: Gold Edition в продаже
Компания 1C отправила в розничную сеть коллекцинный сборник Heroes of Might and Magic V: Gold Edition (разработчик и издатель Nival Interactive), в котор
|14.12.2007
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Браузерная игра Heroes of Might and Magic
Компания Ubisoft анонсировала новую игру во вселенной Heroes of Might and Magic. Уже грядущей весной будет запущен браузерный проект Heroes of M
|11.12.2007
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Heroes of Might and Magic V: Gold Edition в печати
Компания 1C отправила в печать коллекцинный сборник Heroes of Might and Magic V: Gold Edition (разработчик и издатель Nival Interactive), в котор
|27.11.2007
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"Геройская" коллекция под Новый год
щие в сборник: "Герои Меча и Магии" "Герои Меча и Магии II" "Герои Меча и Магии II: Цена верности" "Герои Меча и Магии III: Возрождение Эрафии" "Герои Меча и Магии III: Клинок Армагеддон
|21.06.2007
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"Heroes of Might and Magic V: Повелители Орды": Скриншоты
В нашу галерею дополнения "Heroes of Might and Magic V: Повелители Орды" добавлены новые скриншоты. Аддон разрабатываетс
|25.05.2007
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Heroes of Might and Magic V. Silver Edition в продаже
Фирма 1C и компания Nival Interactive объявляют о поступлении в продажу издания Heroes of Might and Magic V. Silver Edition. Переиздание включает в себя стратегию Heroes
|06.04.2007
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Второй аддон к Heroes V этой осенью
Компания Nival Interactive анонсировала второй аддон к стратегии Heroes of Might and Magic V. Дополнение "Heroes of Might and Magic V: Повелители Орды"
|12.03.2007
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Итоги Gameland Award 2007
.Список победителей выглядит следующим образом:Лучшая игра - "Санитары подземелий" Лучшая графика - Heroes of Might and Magic V Лучший экшн - Ex Machina: Meridian 113 Лучший симулятор - "Полный
|12.03.2007
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Итоги Gameland Award 2007
.Список победителей выглядит следующим образом:Лучшая игра - "Санитары подземелий" Лучшая графика - Heroes of Might and Magic V Лучший экшн - Ex Machina: Meridian 113 Лучший симулятор - "Полный
|25.01.2007
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Обзор «Heroes of Might and Magic 5: Владыки Севера». Гномы выходят на тропу войны
высокий уровень качества, заданный оригинальной игрой, вы узнаете из нашего обзора. Читайте: Обзор «Heroes of Might and Magic 5: Владыки Севера». Гномы выходят на тропу войны.
|21.12.2006
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Dark Messiah of Might and Magic уже в продаже
рнете на официальных серверах Valve.Перед установкой игры обязательно ознакомьтесь с возможными ее вариантами. Подробную инструкцию по установке можно найти на этой странице. Действие Dark Messiah of Might & Magic разворачивается в мире Ashan, темном и неумолимом мире с кровавой историей, находящемся под угрозой апокалипсического пророчества. Нам предстоит воплотиться в молодого героя по им
|15.11.2006
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Heroes of Might and Magic V: Патч версии 1.4
Компания Nival Interactive официально анонсировала выход патча 1.4 для русской версии игры Heroes of Might and Magic V, который уже со вчерашнего вечера доступен для скачивания с офици
|19.08.2003
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Производитель игр 3DO распродан по частям
ечение ближайшего года. Французская компания Ubi Soft, скорее всего, стала обладателем всех прав на Heroes of Might and Magic, заплатив за это около $1,3 млн., а Microsoft получит симулятор игр
|29.03.2002
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"Бука" выпустит "Герои Меча и Магии 4" на английском языке 11 апреля
Компания "Бука" сообщила, что официальная версия новой пошаговой стратегии "Герои Меча и Магии 4" (Heroes of Might & Magic 4) (3DO/Бука) на английском языке поступит в п
|20.10.1999
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БУКА не будет издавать Armageddon Blade Expansion pack для Heroes of Might&Magic 3
Отвечая на многочисленные обращения по поводу Armageddon's Blade Expansion pack for Heroes of Might and Magic 3 (Герои Меча и Магии 3), российский издатель игры Heroes of Mig
|15.10.1999
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Вышел add-on к Heroes of Might&Magic III
Наконец-то компания 3DO выпустила дополнение к популярнейшей стратегии Heroes of Might&Magic III. Дополнение носит название Armageddon's Blade и поступило в продажу пока только в английской версии. Armageddon's Blade помимо всех основных героев и войск из Heroe
Heroes of Might and Magic и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Сергей 34 5
|Трусов Николай 2 2
|Cuthbert Dylan - Катберт Дилан 1 1
|Карсаков Андрей 3 1
|Бурковский Дмитрий 3 1
|Coppola Francis Ford - Коппола Фрэнсис Форд 4 1
|Ишутин Даниил 1 1
|Фомин Антон 7 1
|Тарасов Роберт 1 1
|Попов Петр 10 1
|Дашкевич Александр 2 1
|Мамонтов Илья 1 1
|Brown Dan - Браун Дэн 16 1
|Шахиджанян Владимир 4 1
|Миняев Владимир 1 1
|Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 1
|Woo John - Ву Джон 17 1
|Bay Michael - Бэй Майкл 12 1
|Юсова Эмма 4 1
|Путин Владимир 3454 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Галицкий Александр 123 1
|Эйгес Павел 108 1
|Михалев Максим 16 1
|Волков Алексей 56 1
|Михайлов Александр 56 1
|Лысковский Александр 13 1
|Карпов Антон 14 1
|Кудж Станислав 52 1
|Кутехов Александр 2 1
|Симонов Игорь 103 1
|Пугачева Алла 8 1
|Торик Святослав 2 1
|Беляев Дмитрий 32 1
|Яшин Олег 9 1
|Овчинников Василий 21 1
|Злобин Юрий 6 1
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