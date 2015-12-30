Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия)

Создатели Heroes of Might and Magic обвинили россиян в пиратстве, а россияне их в ценовом сговоре шении Gamazavr. Ресурс обязали приостановить распространение созданных Ubisoft игр Assasin's Creed, Heroes of Might and Magic и Rainbow Six Siege. В противном случае Роскомнадзор заблокировал б

День рождения Героя Двадцать лет назад на ПК вышла первая игра из легендарной серии ролевых пошаговых стратегий Heroes of Might and Magic. Первая версия Heroes of Might and Magic: A Strategic Quest

Might & Magic X Legacy. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Might & Magic X Legacy от компании Ubisoft. Русскую версию выпустит "Бука".Спустя десятилетие

Might & Magic X: Legacy в России Компании "Бука" выпустит в России игру Might & Magic X Legacy от Ubisoft.Спустя десятилетие, серия ролевых игр Might & Magic

Might & Magic X Legacy. Скриншоты Компания Ubisoft опубликовала новые скриншоты из десятой части популярной ролевой серии Might & Magic, последняя часть которой была выпущена 11 лет назад. Игра Might & Magic

Might & Magic X Legacy анонсирована Компания Ubisoft анонсировала десятую часть популярной ролевой серии Might & Magic, последняя часть которой была выпущена 11 лет назад. Игра Might & Magic

"Меч и Магия. Герои VI. Грани Тьмы". Анонс Компании Ubisoft и "БУКА" с радостью анонсирует новое дополнение для игры "Меч и Магия. Герои VI" – "Грани Тьмы". Релиз намечен на первый квартал 2013-го года. Прошел в

"Меч и Магия: Герои VI – Пираты Дикого моря" в продаже Компания "Бука" сообщает о релизе дополнения "Пираты Дикого Моря" для игры "Меч и Магия: Герои VI"."Пираты Дикого Моря" - это порядка десяти часов абсолютно новых приклю

"Бука" выпустит игру "Меч и Магия: Битвы Героев" Компания "Бука" этой осенью выпустит игру "Меч и Магия: Битвы Героев" - тактический паззл с элементами RPG, действие которого разворачив

Предзаказ "Меч и Магия: Герои VI" Компания "Бука" объявляет о начале приема предварительных заказов на игру "Меч и Магия: Герои VI".С 14 июля вы получите возможность сделать предзаказ игры прямо в магаз

Коллекционное издание "Герои меча и магии" в продаже D: включает в себя: видеоролики из игры, дневники разработчиков, скриншоты, арты, материалы по игре Меч и Магия: Герои VI и многое другое. Мануал: раскрывает все детали и секреты игры. В том чи

Might and Magic возвращается? На официальной странице Might and Magic в социальной сети Facebook промелькнул тизер-ролик новой игры серии, тут же породивший массу предположений. New era begins - именно так гласит девиз видеоролика.Что всё это озна

Heroes of Might and Magic VI в разработке? На просторах интернета появились слухи о разработке следующей игры серии Heroes of Might and Magic. Как известно, после развала компании 3DO, авторов HoMM, все права

"Геройская" коллекция в продаже днее издание": "Герои Меча и Магии" "Герои Меча и Магии II" "Герои Меча и Магии II: Цена верности" "Герои Меча и Магии III: Возрождение Эрафии" "Герои Меча и Магии III: Клинок Армагеддон

Heroes of Might and Magic V: Gold Edition в продаже Компания 1C отправила в розничную сеть коллекцинный сборник Heroes of Might and Magic V: Gold Edition (разработчик и издатель Nival Interactive), в котор

Браузерная игра Heroes of Might and Magic Компания Ubisoft анонсировала новую игру во вселенной Heroes of Might and Magic. Уже грядущей весной будет запущен браузерный проект Heroes of M

Heroes of Might and Magic V: Gold Edition в печати Компания 1C отправила в печать коллекцинный сборник Heroes of Might and Magic V: Gold Edition (разработчик и издатель Nival Interactive), в котор

"Геройская" коллекция под Новый год щие в сборник: "Герои Меча и Магии" "Герои Меча и Магии II" "Герои Меча и Магии II: Цена верности" "Герои Меча и Магии III: Возрождение Эрафии" "Герои Меча и Магии III: Клинок Армагеддон

"Heroes of Might and Magic V: Повелители Орды": Скриншоты В нашу галерею дополнения "Heroes of Might and Magic V: Повелители Орды" добавлены новые скриншоты. Аддон разрабатываетс

Heroes of Might and Magic V. Silver Edition в продаже Фирма 1C и компания Nival Interactive объявляют о поступлении в продажу издания Heroes of Might and Magic V. Silver Edition. Переиздание включает в себя стратегию Heroes

Второй аддон к Heroes V этой осенью Компания Nival Interactive анонсировала второй аддон к стратегии Heroes of Might and Magic V. Дополнение "Heroes of Might and Magic V: Повелители Орды"

Итоги Gameland Award 2007 .Список победителей выглядит следующим образом:Лучшая игра - "Санитары подземелий" Лучшая графика - Heroes of Might and Magic V Лучший экшн - Ex Machina: Meridian 113 Лучший симулятор - "Полный

Итоги Gameland Award 2007 .Список победителей выглядит следующим образом:Лучшая игра - "Санитары подземелий" Лучшая графика - Heroes of Might and Magic V Лучший экшн - Ex Machina: Meridian 113 Лучший симулятор - "Полный

Обзор «Heroes of Might and Magic 5: Владыки Севера». Гномы выходят на тропу войны высокий уровень качества, заданный оригинальной игрой, вы узнаете из нашего обзора. Читайте: Обзор «Heroes of Might and Magic 5: Владыки Севера». Гномы выходят на тропу войны.

Dark Messiah of Might and Magic уже в продаже рнете на официальных серверах Valve.Перед установкой игры обязательно ознакомьтесь с возможными ее вариантами. Подробную инструкцию по установке можно найти на этой странице. Действие Dark Messiah of Might & Magic разворачивается в мире Ashan, темном и неумолимом мире с кровавой историей, находящемся под угрозой апокалипсического пророчества. Нам предстоит воплотиться в молодого героя по им

Heroes of Might and Magic V: Патч версии 1.4 Компания Nival Interactive официально анонсировала выход патча 1.4 для русской версии игры Heroes of Might and Magic V, который уже со вчерашнего вечера доступен для скачивания с офици

Производитель игр 3DO распродан по частям ечение ближайшего года. Французская компания Ubi Soft, скорее всего, стала обладателем всех прав на Heroes of Might and Magic, заплатив за это около $1,3 млн., а Microsoft получит симулятор игр

"Бука" выпустит "Герои Меча и Магии 4" на английском языке 11 апреля Компания "Бука" сообщила, что официальная версия новой пошаговой стратегии "Герои Меча и Магии 4" (Heroes of Might & Magic 4) (3DO/Бука) на английском языке поступит в п

БУКА не будет издавать Armageddon Blade Expansion pack для Heroes of Might&Magic 3 Отвечая на многочисленные обращения по поводу Armageddon's Blade Expansion pack for Heroes of Might and Magic 3 (Герои Меча и Магии 3), российский издатель игры Heroes of Mig