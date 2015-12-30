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Heroes of Might and Magic Герои Меча и Магии Компьютерная игра (пошаговая стратегия)

Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия)

СОБЫТИЯ

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30.12.2015 Создатели Heroes of Might and Magic обвинили россиян в пиратстве, а россияне их в ценовом сговоре

шении Gamazavr. Ресурс обязали приостановить распространение созданных Ubisoft игр Assasin's Creed, Heroes of Might and Magic и Rainbow Six Siege. В противном случае Роскомнадзор заблокировал б
14.09.2015 День рождения Героя

Двадцать лет назад на ПК вышла первая игра из легендарной серии ролевых пошаговых стратегий Heroes of Might and Magic. Первая версия Heroes of Might and Magic: A Strategic Quest

22.08.2013 Might & Magic X Legacy. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Might & Magic X Legacy от компании Ubisoft. Русскую версию выпустит "Бука".Спустя десятилетие
20.08.2013 Might & Magic X: Legacy в России

Компании "Бука" выпустит в России игру Might & Magic X Legacy от Ubisoft.Спустя десятилетие, серия ролевых игр Might & Magic

17.04.2013 Might & Magic X Legacy. Скриншоты

Компания Ubisoft опубликовала новые скриншоты из десятой части популярной ролевой серии Might & Magic, последняя часть которой была выпущена 11 лет назад. Игра Might & Magic

22.03.2013 Might & Magic X Legacy анонсирована

Компания Ubisoft анонсировала десятую часть популярной ролевой серии Might & Magic, последняя часть которой была выпущена 11 лет назад. Игра Might & Magic

11.12.2012 "Меч и Магия. Герои VI. Грани Тьмы". Анонс

Компании Ubisoft и "БУКА" с радостью анонсирует новое дополнение для игры "Меч и Магия. Герои VI" – "Грани Тьмы". Релиз намечен на первый квартал 2013-го года. Прошел в
13.07.2012 "Меч и Магия: Герои VI – Пираты Дикого моря" в продаже

Компания "Бука" сообщает о релизе дополнения "Пираты Дикого Моря" для игры "Меч и Магия: Герои VI"."Пираты Дикого Моря" - это порядка десяти часов абсолютно новых приклю
13.09.2011 "Бука" выпустит игру "Меч и Магия: Битвы Героев"

Компания "Бука" этой осенью выпустит игру "Меч и Магия: Битвы Героев" - тактический паззл с элементами RPG, действие которого разворачив
14.07.2011 Предзаказ "Меч и Магия: Герои VI"

Компания "Бука" объявляет о начале приема предварительных заказов на игру "Меч и Магия: Герои VI".С 14 июля вы получите возможность сделать предзаказ игры прямо в магаз
22.11.2010 Коллекционное издание "Герои меча и магии" в продаже

D: включает в себя: видеоролики из игры, дневники разработчиков, скриншоты, арты, материалы по игре Меч и Магия: Герои VI и многое другое. Мануал: раскрывает все детали и секреты игры. В том чи
11.08.2010 Might and Magic возвращается?

На официальной странице Might and Magic в социальной сети Facebook промелькнул тизер-ролик новой игры серии, тут же породивший массу предположений. New era begins - именно так гласит девиз видеоролика.Что всё это озна
16.07.2009 Heroes of Might and Magic VI в разработке?

На просторах интернета появились слухи о разработке следующей игры серии Heroes of Might and Magic. Как известно, после развала компании 3DO, авторов HoMM, все права

25.12.2007 "Геройская" коллекция в продаже

днее издание": "Герои Меча и Магии" "Герои Меча и Магии II" "Герои Меча и Магии II: Цена верности" "Герои Меча и Магии III: Возрождение Эрафии" "Герои Меча и Магии III: Клинок Армагеддон
21.12.2007 Heroes of Might and Magic V: Gold Edition в продаже

Компания 1C отправила в розничную сеть коллекцинный сборник Heroes of Might and Magic V: Gold Edition (разработчик и издатель Nival Interactive), в котор
14.12.2007 Браузерная игра Heroes of Might and Magic

Компания Ubisoft анонсировала новую игру во вселенной Heroes of Might and Magic. Уже грядущей весной будет запущен браузерный проект Heroes of M
11.12.2007 Heroes of Might and Magic V: Gold Edition в печати

Компания 1C отправила в печать коллекцинный сборник Heroes of Might and Magic V: Gold Edition (разработчик и издатель Nival Interactive), в котор
27.11.2007 "Геройская" коллекция под Новый год

щие в сборник: "Герои Меча и Магии" "Герои Меча и Магии II" "Герои Меча и Магии II: Цена верности" "Герои Меча и Магии III: Возрождение Эрафии" "Герои Меча и Магии III: Клинок Армагеддон
21.06.2007 "Heroes of Might and Magic V: Повелители Орды": Скриншоты

В нашу галерею дополнения "Heroes of Might and Magic V: Повелители Орды" добавлены новые скриншоты. Аддон разрабатываетс
25.05.2007 Heroes of Might and Magic V. Silver Edition в продаже

Фирма 1C и компания Nival Interactive объявляют о поступлении в продажу издания Heroes of Might and Magic V. Silver Edition. Переиздание включает в себя стратегию Heroes

06.04.2007 Второй аддон к Heroes V этой осенью

Компания Nival Interactive анонсировала второй аддон к стратегии Heroes of Might and Magic V. Дополнение "Heroes of Might and Magic V: Повелители Орды"
12.03.2007 Итоги Gameland Award 2007

.Список победителей выглядит следующим образом:Лучшая игра - "Санитары подземелий" Лучшая графика - Heroes of Might and Magic V Лучший экшн - Ex Machina: Meridian 113 Лучший симулятор - "Полный
12.03.2007 Итоги Gameland Award 2007

.Список победителей выглядит следующим образом:Лучшая игра - "Санитары подземелий" Лучшая графика - Heroes of Might and Magic V Лучший экшн - Ex Machina: Meridian 113 Лучший симулятор - "Полный
25.01.2007 Обзор «Heroes of Might and Magic 5: Владыки Севера». Гномы выходят на тропу войны

высокий уровень качества, заданный оригинальной игрой, вы узнаете из нашего обзора. Читайте: Обзор «Heroes of Might and Magic 5: Владыки Севера». Гномы выходят на тропу войны.
21.12.2006 Dark Messiah of Might and Magic уже в продаже

рнете на официальных серверах Valve.Перед установкой игры обязательно ознакомьтесь с возможными ее вариантами. Подробную инструкцию по установке можно найти на этой странице. Действие Dark Messiah of Might & Magic разворачивается в мире Ashan, темном и неумолимом мире с кровавой историей, находящемся под угрозой апокалипсического пророчества. Нам предстоит воплотиться в молодого героя по им
15.11.2006 Heroes of Might and Magic V: Патч версии 1.4

Компания Nival Interactive официально анонсировала выход патча 1.4 для русской версии игры Heroes of Might and Magic V, который уже со вчерашнего вечера доступен для скачивания с офици
19.08.2003 Производитель игр 3DO распродан по частям

ечение ближайшего года. Французская компания Ubi Soft, скорее всего, стала обладателем всех прав на Heroes of Might and Magic, заплатив за это около $1,3 млн., а Microsoft получит симулятор игр
29.03.2002 "Бука" выпустит "Герои Меча и Магии 4" на английском языке 11 апреля

Компания "Бука" сообщила, что официальная версия новой пошаговой стратегии "Герои Меча и Магии 4" (Heroes of Might & Magic 4) (3DO/Бука) на английском языке поступит в п
20.10.1999 БУКА не будет издавать Armageddon Blade Expansion pack для Heroes of Might&Magic 3

Отвечая на многочисленные обращения по поводу Armageddon's Blade Expansion pack for Heroes of Might and Magic 3 (Герои Меча и Магии 3), российский издатель игры Heroes of Mig
15.10.1999 Вышел add-on к Heroes of Might&Magic III

Наконец-то компания 3DO выпустила дополнение к популярнейшей стратегии Heroes of Might&Magic III. Дополнение носит название Armageddon's Blade и поступило в продажу пока только в английской версии. Armageddon's Blade помимо всех основных героев и войск из Heroe

Публикаций - 104, упоминаний - 294

Heroes of Might and Magic и организации, системы, технологии, персоны:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 38
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 38
Бука - Buka Entertaiment 493 34
9594 17
Sony 6739 6
Microsoft Corporation 25775 5
Alawar - Алавар 63 5
Nintendo 823 4
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 4
GSC Game World - ГСК Игровой мир 102 3
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios 24 2
Intel Corporation 12811 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
EA - Electronic Arts 1317 2
Katauri Interactive 46 2
Elemental Games 4 1
KranX Productions 25 1
АльфаКласс 9 1
Danger Close Games - DreamWorks Interactive LLC - EA Los Angeles 34 1
Магнамедиа - Magnamedia 1 1
Elo Touch Systems - Elo Touch Solutions 12 1
Frontier Developments 3 1
Bandai Namco Entertainment - D3 Inc - D3 Publisher - Culture Publishers 10 1
Ростелеком 10948 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 1
Valve Software 254 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
Wargaming 161 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Epic Games 172 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
ЦНКЭС - Центр Независимой Комплексной Экспертизы 16 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
Имидж.ру 12 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Barclays 122 1
Block - Square 203 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Sony Music Entertainment 161 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
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Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Русский Щит - ассоциация 39 4
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
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