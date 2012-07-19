Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ElcomSoft
ЭлкомСофт
Публикаций - 62, упоминаний - 93
ElcomSoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Runa Capital 153 3
|Almaz Capital Partners 121 2
|Скляров Дмитрий 59 11
|Каталов Владимир 8 5
|Каталов Александр 8 4
|Галицкий Александр 93 2
|Боровиков Игорь 68 2
|Белоусов Сергей 229 2
|Данилов Игорь 19 2
|Малышев Андрей 10 2
|Макаревич Николай 8 1
|Бец Максим 1 1
|Кузьменко Иван 2 1
|Курочкин Владимир 2 1
|Баласанян Владимир 41 1
|Варов Константин 24 1
|Сатурченко Дмитрий 2 1
|Синенко Ольга 1 1
|Вильянов Сергей 3 1
|Мамлин Сергей 1 1
|Dell Michael - Делл Майкл 188 1
|Болотин Павел 1 1
|Давыдова Анна 3 1
|Мещерякова Анна 3 1
|Гольдштейн Борис 5 1
|Мучник Феликс 67 1
|Schneier Bruce - Шнайер Брюс 25 1
|Ференец Вадим 26 1
|Чихачев Дмитрий 23 1
|Чельцов Олег 2 1
|Абашкин Александр 11 1
|Попова Зоя 7 1
|Дрокова Мария 5 1
|Новиков Павел 68 1
|Касперская Наталья 237 1
|Соколов Алексей 129 1
|Носков Константин 205 1
|Нуралиев Борис 242 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Никифоров Николай 1131 1
|Рубанов Владимир 62 1
|Дырмовский Дмитрий 79 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1031406.
Создано именных указателей - 60756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1031406.
Создано именных указателей - 60756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru