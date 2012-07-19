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ElcomSoft
ЭлкомСофт



19.07.2012 Elcomsoft представила линейку продуктов для сверхбыстрого взлома паролей
15.05.2012 ElcomSoft обнаружила очередной способ извлечения данных, хранящихся в iPhone и iPad
11.03.2012 ElcomSoft оснастила свои продукты совместимостью с последними моделями видеокарт AMD
09.02.2012 Решение от ElcomSoft восстанавливает пароли к пакету программ Apple iWork
01.11.2011 Вышла новая версия iOS Forensic Toolkit с поддержкой iOS 5
25.10.2007 Elcomsoft использует видеокарты для восстановления паролей
22.10.2007 Elcomsoft восстановит пароли к PDF за несколько минут: новое ПО
26.06.2007 Elcomsoft нашла способ обойти защиту файлов Quicken
18.10.2002 Главу "Элкомсофта" не пустили в США
03.04.2002 Суд может снять обвинения против ElcomSoft

Публикаций - 62, упоминаний - 93

ElcomSoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Adobe Systems 1332 9
Apple Inc - Эппл Рус 10124 5
Microsoft Corporation 21014 4
Alawar - Алавар 33 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 3
Dell EMC 4472 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 486 2
Dr.Web - Доктор Веб 1171 2
AMD - Advanced Micro Devices 3499 2
Softline - Софтлайн 1767 2
Amazon Inc - Amazon.com 2529 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 2
Nvidia Corp 3024 2
InfoWatch - Инфовотч 824 2
Meta - Facebook 4129 2
Rolsen Electronics 74 1
Панорама КБ 55 1
Ecwid - Эквид 29 1
Intuit 74 1
Экспертэкспресс 5 1
Google LLC 9440 1
Открытые технологии 429 1
PayPal 624 1
Xiamen Meiya Pico Information 2 1
Softline Infosecurity - Инфосекьюрити 57 1
Росплатформа - Р-Платформа 59 1
Nginx - Энджайникс 105 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 43 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 252 1
Fortinet 309 1
Acronis - Акронис 405 1
Oracle Corporation 5811 1
Micro Focus - Novell 844 1
Sony 5561 1
Yandex - Яндекс 4582 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1829 1
Ростелеком БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 212 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 47 1
Cellebrite 16 1
Runa Capital 153 3
Almaz Capital Partners 121 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 197 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 245 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1395 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10106 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4098 2
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 207 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9115 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 1
AAC - Advanced Audio Coding 385 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 153 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 86 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 791 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5825 5
Apple iOS 6248 5
ElcomSoft Phone Breaker - Elcomsoft Phone Password Breaker 8 4
Apple iPad 3542 4
Adobe Acrobat Reader 256 3
Microsoft Windows 10 10129 3
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 63 2
Apple iPod Touch 718 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 99 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 1
Apple iPhone 4 727 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 442 1
ElcomSoft iOS Forensic Toolkit 2 1
UFED Physical Analyzer 2 1
IFM-2008 Forensics Master 2 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 107 1
Apple iTunes Store 1032 1
Apple macOS KeyChain 15 1
Microsoft Windows Server 2012 151 1
Apple Numbers 43 1
Intel Core 2 Duo 592 1
Microsoft Big Maps 1 1
Apple iWork 62 1
iDC-4501 Mobile Forensics System 2 1
MagiCube - специализированные программно-аппаратные комплексы 5 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 524 1
Apple Keynote 53 1
QIP - Мессенджер 98 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 1
WhatsApp Messenger 694 1
Microsoft Skype 1885 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 809 1
WeChat - Мессенджер 98 1
Google Maps - Карты Google 579 1
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 1
Google Earth - Google Планета Земля 447 1
Cellebrite UFED 4PC Ultimate 6 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 582 1
Microsoft Windows Phone OS 1533 1
Apple macOS 1229 1
Скляров Дмитрий 59 11
Каталов Владимир 8 5
Каталов Александр 8 4
Галицкий Александр 93 2
Боровиков Игорь 68 2
Белоусов Сергей 229 2
Данилов Игорь 19 2
Малышев Андрей 10 2
Макаревич Николай 8 1
Бец Максим 1 1
Кузьменко Иван 2 1
Курочкин Владимир 2 1
Баласанян Владимир 41 1
Варов Константин 24 1
Сатурченко Дмитрий 2 1
Синенко Ольга 1 1
Вильянов Сергей 3 1
Мамлин Сергей 1 1
Dell Michael - Делл Майкл 188 1
Болотин Павел 1 1
Давыдова Анна 3 1
Мещерякова Анна 3 1
Гольдштейн Борис 5 1
Мучник Феликс 67 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 25 1
Ференец Вадим 26 1
Чихачев Дмитрий 23 1
Чельцов Олег 2 1
Абашкин Александр 11 1
Попова Зоя 7 1
Дрокова Мария 5 1
Новиков Павел 68 1
Касперская Наталья 237 1
Соколов Алексей 129 1
Носков Константин 205 1
Нуралиев Борис 242 1
Матвеева Татьяна 83 1
Никифоров Николай 1131 1
Рубанов Владимир 62 1
Дырмовский Дмитрий 79 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34012 14
Россия - Российская федерация - РФ 82514 13
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 3
Франция - Французская Республика 4928 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9555 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1334 1
США - Калифорния 3070 1
Индия - Республика 4085 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10891 1
Великобритания - Лондон 1840 1
США - Торонто 199 1
Турция - Стамбул 87 1
Бельгия - Брюссель 186 1
Швеция - Стокгольм 352 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
Португалия - Португальская Республика 639 1
Испания - Королевство 2521 1
Италия - Итальянская Республика 2822 1
США - Нью-Йорк 2588 1
Европа 7265 1
Украина 5529 1
Германия - Федеративная Республика 7790 1
Великобритания - Кембридж 244 1
Канада 3059 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 94 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 199 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 1
Thomson Reuters - Рейтер 5681 2
Коммерсантъ - Издательский дом 791 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 1
The Register 1225 1
Associated Press 1965 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
Reg Hardware 91 1
Silicon.com 350 1
InterNetNews - InternetNews.com 198 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Defcon 38 4
CeBIT 406 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1031406.
Создано именных указателей - 60756.
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