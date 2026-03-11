Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191504
ИКТ 14765
Организации 11429
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26651
Персоны 83330
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Ryan Charles Райан Чарльз


СОБЫТИЯ


11.03.2026 Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора 1
04.07.2014 Runa Capital создает новый венчурный фонд на $200 млн 1
27.05.2014 Глава Сбербанка Герман Греф вошел в совет директоров «Яндекса» 1
21.08.2013 «Алмаз Капитал» расширяет свою команду в Кремниевой долине 1
24.10.2012 В рамках RVC SmartFuture РВК проведет InvestDay 1
05.06.2012 Фонд основателя Parallels привлек еще $60 млн для инвестиций в стартапы 1
03.02.2011 Основатель Parallels нашел еще $20 млн для российских ИТ-стартапов 1
13.12.2010 Россияне инвестируют $500 тыс. в альтернативу Microsoft Azure 1
24.11.2010 Экс-глава мобильного Mail.ru и «Яндекса» строит голосовую соцсеть 1
01.07.2010 Parallels, Softline и «Доктор Веб» ищут ИТ-стартапы и готовы вложить в них $30 млн 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Ryan Charles и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1277 6
Softline - Софтлайн 3370 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 6
Yandex - Яндекс 8687 5
Acronis - Акронис 461 5
Rolsen Electronics 79 4
Microsoft Corporation 25379 2
VK - Mail.ru Group 3542 2
Nginx - Энджайникс 192 2
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 2
Ecwid - Эквид 34 2
Softkey - Софткей 212 2
Alawar - Алавар 59 2
Jelastic 27 2
Microsoft - Capptain 5 2
Ростелеком 10471 1
Salesforce 462 1
Cloudflare 135 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 357 1
Google LLC 12376 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Hivext 11 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 270 1
Смартком 7 1
Яндекс - Метабар 11 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 135 7
UFG Asset Management 11 7
Runa Capital 158 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8358 1
РВК - Российская венчурная компания 560 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1149 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 189 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 589 1
BlackRock 40 1
Merrill Lynch 454 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 168 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Cowen - SG Cowen 66 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5379 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 839 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3119 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23203 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12376 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6757 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11395 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13108 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4766 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12488 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17313 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1194 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3122 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5365 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9764 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23529 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2075 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32153 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5698 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1717 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12479 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3810 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 871 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14432 1
Web development - Веб-разработка 306 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Nokia Symbian OS 1403 1
Microsoft Windows 16489 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 907 1
Microsoft Azure 1474 1
Oracle Java - язык программирования 3366 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
JavaScript - JS - язык программирования 1353 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 617 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2423 1
LinguaLeo 29 1
Google App Engine 36 1
Salesforce Heroku 23 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
Cloud Computing - CloudOps - Cloud Operations - управление и поддержка облачных сервисов в компаниях 14 1
Галицкий Александр 108 7
Белоусов Сергей 250 6
Боровиков Игорь 135 6
Данилов Игорь 24 6
Gauger Andreas - Гаугер Андреас 7 6
Зубарев Илья 27 5
Чихачев Дмитрий 29 4
Weiss Achim - Вайсс Ахим 4 4
Nicholson Edward - Николсон Эдвард 3 2
Василевский Андрей 20 2
Каталов Александр 11 2
Ryan Charles - Райян Чарльз 9 2
Fenaughty Alfred - Феноти Альфред 2 1
Греф Герман 473 1
Волож Аркадий 262 1
Ушаков Михаил 36 1
Алексеева Елена 22 1
Ивашенцева Елена 15 1
Boynton John - Бойнтон Джон 9 1
Волошин Александр 14 1
Богданов Павел 8 1
Егорихин Павел 8 1
Чельцов Олег 3 1
Ясиновская Юлия 16 1
Синицкий Руслан 9 1
Близнюк Андрей 12 1
Дрокова Мария 5 1
Сапунов Андрей 2 1
Столяров Даниил 1 1
Feiber Jonathan - Файбер Джонатан 1 1
Dyson Esther - Дайсон Эстер 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 3
Украина 7832 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13605 2
Европа 24723 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18903 1
Израиль 2797 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1082 1
Франция - Французская Республика 8021 1
Турция - Турецкая республика 2515 1
Европа Западная 1493 1
Украина - Киев 1142 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17533 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5539 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5378 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1059 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2259 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11487 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2995 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9789 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 382 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 634 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 1
Английский язык 6912 1
Аудит - аудиторский услуги 3165 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1570 1
Металлы - Золото - Gold 1209 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8271 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1699 1
РИА Новости 1005 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 641 1
CNews AWARDS - награда 558 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424503, в очереди разбора - 726860.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837