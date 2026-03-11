Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191504
ИКТ 14765
Организации 11429
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26651
Персоны 83330
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Богданов Павел


СОБЫТИЯ


11.03.2026 Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора 1
05.07.2024 Ученые УрФУ разработают межсетевой экран 2
07.02.2022 «АйТи бастион» и «СайберЛимфа» договорились об интеграции решений в интересах объектов КИИ 1
16.03.2021 Украинский стартап 3DLOOK привлек $6,5 миллиона 1
27.02.2014 Almaz Capital вложился в американского разработчика обучающих игр для детей IfYouCan 1
21.08.2013 «Алмаз Капитал» расширяет свою команду в Кремниевой долине 1
05.11.2009 Глава Parallels и фонд Cisco инвестируют в новый SaaS-сервис 1
07.09.2009 24 российские hi-tech компании будут представлены глобальным инвесторам 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Богданов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 19 1
Palantir Technologies 21 1
UDV group - ЮДВ групп 40 1
Ростелеком 10471 1
Cisco Systems 5244 1
Yandex - Яндекс 8687 1
Apple Inc 12808 1
Meta Platforms - Facebook 4563 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 104 1
PayPal 664 1
EA - Electronic Arts 1299 1
АйТи 1441 1
Palo Alto Networks 169 1
АйТи Бастион - IT Bastion 136 1
Google LLC 12376 1
3DLook 2 1
Acumatica - Акуматика 23 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 135 4
Zubr Capital - Зубр Капитал 4 1
Cowen - SG Cowen 66 1
Horizon Capital 7 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 189 1
TMT Investments 114 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 1
UFG Private Equity 38 1
Merrill Lynch 454 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 68 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 168 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Greylock Partners 38 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 839 1
ETT - European Tech Tour Association - Европейская Ассоциация Тех Тур 3 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32394 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6757 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34302 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17906 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4575 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13108 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19173 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4997 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4710 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4870 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6257 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17313 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12181 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21899 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1485 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3623 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1476 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2403 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8496 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16732 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2833 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9863 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2279 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9764 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13124 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4212 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7751 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7408 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13741 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1852 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 717 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2318 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12376 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8218 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 875 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 30 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 893 1
Apple iPad 3952 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 1
Apple - App Store 3026 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 85 1
Галицкий Александр 108 2
Ryan Charles - Райян Чарльз 9 2
Макеев Иван 1 1
Столяров Даниил 1 1
Фёдоров Юрий 6 1
Feiber Jonathan - Файбер Джонатан 1 1
Щелконогов Михаил 2 1
Loukianoff Peter - Лукьянофф Питер 1 1
Ryan Charles - Райан Чарльз 10 1
Hawkins Trip - Хокинс Трип 1 1
Белоусов Сергей 250 1
Новожилов Александр 21 1
Инютин Артем 89 1
Моргульчик Александр 27 1
Водянова Наталья 5 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Каплун Герман 55 1
Thiel Peter - Тиль Питер 33 1
Роговский Вадим 6 1
Арапов Алексей 1 1
Юхин Артем 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 3
Украина 7832 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1082 2
Европа 24723 1
Азия - Азиатский регион 5791 1
Беларусь - Белоруссия 6105 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3069 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3330 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3231 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1018 1
Европа Западная 1493 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 147 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17533 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2259 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5539 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2084 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2614 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1842 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1639 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1300 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10831 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8271 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1699 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5378 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6439 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3781 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11853 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3291 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9789 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20558 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6374 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11460 1
РИА Новости 1005 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 799 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 196 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 641 1
УМНОЦ - Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424481, в очереди разбора - 726838.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837