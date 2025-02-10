UDV group CyberLympha СайберЛимфа
Компания СайберЛимфа основана в 2016 году как центр перспективных исследований и разработок в области кибербезопасности, обеспечения информационной безопасности АСУ ТП. Среди разработок компании комплекс для мониторинга и анализа состояния ИБ для АСУ ТП CyberLympha DATAPK и программный комплекс для обнаружения аномалий безопасности в информационных системах CyberLympha Thymus.
UDV group и организации, системы, технологии, персоны:
|Шанин Алексей 6 5
|Новожилов Александр 21 2
|Киреёнок Илона 2 2
|Богданов Павел 7 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Таран Сергей 42 1
|Комаров Алексей 13 1
|Шабанов Илья 60 1
|Богданов Валентин 14 1
|Вольман Денис 1 1
|Бочкарев Сергей 49 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Мыскин Роман 37 1
|Горбункова Елена 6 1
|Ёркин Антон 1 1
|Кадомский Вячеслав 47 1
|Ганжа Владислав 2 1
|Кабалин Алексей 1 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
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