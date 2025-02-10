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UDV group CyberLympha СайберЛимфа

UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа

Компания СайберЛимфа основана в 2016 году как центр перспективных исследований и разработок в области кибербезопасности, обеспечения информационной безопасности АСУ ТП. Среди разработок компании комплекс для мониторинга и анализа состояния ИБ для АСУ ТП CyberLympha DATAPK и программный комплекс для обнаружения аномалий безопасности в информационных системах CyberLympha Thymus.


10.02.2025 Подтверждена совместимость системы зонтичного мониторинга UDV ITM и ПАК для мониторинга и управления ЦОД Datcheck 1
09.10.2024 Подтверждена совместимость работы программного комплекса UDV DATAPK Industrial Kit с программируемым логическим контролером «Овен» 1
16.05.2024 Подтверждена совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization 2.1 с программными комплексами UDV ITM и UDV DataPK industrial Kit 2.1 1
07.09.2023 Алексей Шанин, UDV Group: Мы разработали межсетевой экран на архитектуре RISC-V 1
20.07.2023 UDV Group представила первый в России межсетевой экран на архитектуре RISC-V 2
27.06.2023 Netwell стала дистрибьютором решений UDV Group в области кибербезопасности 1
13.06.2023 Подтверждена совместимость CyberLympha Datapk и «СКДПУ НТ» 1
07.06.2023 «Альт сервер 10» и «Альт рабочая станция 10» совместимы с платформой CyberLympha DATAPK 1
03.03.2023 «Айти бастион» подвел итоги 2022 года 1
09.11.2022 «Сайберлимфа», «Кит» и «Фт-софт» объявили об объединении и создании собственной экосистемы продуктов под единым брендом UDV group 1
24.08.2022 УЦСБ и «Вега-ГАЗ» объявили о совместимости АСУ ТП со средствами защиты информации 1
26.05.2022 В Екатеринбурге пройдет крупнейшая на Урале конференция о трендах в ИТ и ИБ IT IS conf 1
02.03.2022 Программный комплекс Cyberlympha Datapk прошел сертификацию ФСТЭК России 1
07.02.2022 «АйТи бастион» и «СайберЛимфа» договорились об интеграции решений в интересах объектов КИИ 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

UDV group и организации, системы, технологии, персоны:

UDV group - ЮДВ групп 15 7
АйТи Бастион - IT Bastion 101 4
UDV group - ФТ-софт - FT-soft 4 4
АйТи 1369 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 3
Газинформсервис - ГИС 278 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1193 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Вега-ГАЗ 3 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 1
Ideco - Айдеко 72 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 315 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Базальт СПО - BaseALT 661 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 96 1
Netwell - Нетвелл 49 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 24 1
Эшелон НПО 131 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 319 1
Овен 20 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3144 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 211 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 10
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1238 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 8
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12573 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11991 3
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