UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа

Компания СайберЛимфа основана в 2016 году как центр перспективных исследований и разработок в области кибербезопасности, обеспечения информационной безопасности АСУ ТП. Среди разработок компании комплекс для мониторинга и анализа состояния ИБ для АСУ ТП CyberLympha DATAPK и программный комплекс для обнаружения аномалий безопасности в информационных системах CyberLympha Thymus.