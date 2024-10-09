Подтверждена совместимость работы программного комплекса UDV DATAPK Industrial Kit с программируемым логическим контролером «Овен»

В результате тестовых испытаний была подтверждена техническая совместимость программного комплекса UDV DATAPK Industrial Kit, разработанного компанией «СайберЛимфа», входящей в UDV Group, с программируемым логическим контролером «Овен ПЛК210», разработанным компанией «Овен». По результатам тестирования было подтверждено выполнение функций мониторинга состояния защищенности и обнаружения инцидентов информационной безопасности для оборудования «ОВЕН», в том числе, выполнение комплексом UDV DATAPK Industrial Kit функций по мониторингу сетевого трафика и выявлению управляющих команд от «Овен ПЛК210», сбор событий и выявлению инцидентов информационной безопасности, сбор и контроль неизменности конфигураций и их соответствие безопасным настройкам. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

UDV DATAPK Industrial Kit — это комплексное решение для обеспечения кибербезопасности любых АСУ ТП, которое позволяет быстро начать реагировать на угрозы без негативного влияния на защищаемые системы. Продукт обеспечивает видимость ландшафта АСУ ТП, позволяет выявлять инциденты на ранних этапах, реагировать на них и выполнить требования регуляторов. UDV DATAPK Industrial Kit использует целостный подход и обширные возможности адаптации под нужды предприятия в рамках единого решения, что позволяет оптимизировать расходы на построение устойчивой защиты АСУ ТП. UDV DATAPK Industrial Kit является сертифицированной ФСТЭК России системой обнаружения вторжений в промышленных сетях.

«Овен ПЛК210» — моноблочный контроллер с расширенными коммуникационными возможностями и дополнительными функциями надежности. В рамках единого ПО пользователь разрабатывает управляющую логику, человеко-машинный интерфейс и настраивает обмен с другими устройствами. В качестве модулей расширения входных и выходных сигналов рекомендуется к использованию линейка модулей Мх210 с интерфейсом Ethernet. Основным коммуникационным интерфейсом ПЛК210 является Ethernet. Контроллер имеет четыре порта Ethernet, три из которых объединены в управляемый коммутатор. Это позволяет использовать различные сетевые топологии, а также применять контроллер в качестве шлюза между промышленной сетью и сетью предприятия.

«Полученные положительные результаты испытаний решений UDV Group и «Овен» позволяют более комплексно подходить к вопросам обеспечения информационной безопасности АСУ ТП и предоставлять заказчикам больше возможностей по мониторингу и реализации мер по защите информации. Обеспечение совместимости средств защиты информации с решениями ведущих российских производителей АСУ ТП – одна из важнейших задач для UDV Group», – сказал Владислав Ганжа, руководитель производственного направления лаборатории кибербезопасности UDV Group.

«Являясь ведущей компанией-производителем оборудования для автоматизации, мы понимаем, насколько важен на сегодняшний день вопрос информационной безопасности в АСУ ТП. Положительные результаты тестирования на совместимость с комплексом решений от UDV Group подтверждают, что оборудование «Овен» соответствует современным тенденциям рынка, а это позволяет нам максимально закрывать потребности наших пользователей», — сказал менеджер продукта «ПЛК и модули ввода-вывода» компании «Овен» Алексей Кабалин.