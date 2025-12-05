Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186657
ИКТ 14467
Организации 11227
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3539
Системы 26469
Персоны 80446
География 2982
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

Ганжа Владислав


СОБЫТИЯ


05.12.2025 Интеграция AIOps-платформы Artimate и зонтичной системы мониторинга UDV ITM: полная наблюдаемость инфраструктуры с интеллектуальной аналитикой 1
09.10.2024 Подтверждена совместимость работы программного комплекса UDV DATAPK Industrial Kit с программируемым логическим контролером «Овен» 1
02.10.2024 UDV Group выпустила решение для контроля версий проектов ПЛК в АСУ ТП 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ганжа Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

UDV group - ЮДВ групп 32 2
Овен 22 1
UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 19 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4886 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31692 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1434 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7021 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 889 1
Моноблок - Monoblock PC 1046 1
АСУ ТП - Информационная безопасность 70 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26065 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4555 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33982 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2818 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3789 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 28 2
Овен ПЛК 2 1
Кабалин Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156710 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405270, в очереди разбора - 733290.
Создано именных указателей - 186657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще