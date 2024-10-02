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UDV Group выпустила решение для контроля версий проектов ПЛК в АСУ ТП

Российский разработчик UDV Group выпустил модуль UDV DATAPK Version Control, предназначенный для контроля версий проектов программируемых логических контроллеров (ПЛК) в технологических сетях. Уязвимости в ПЛК могут представлять серьезную угрозу для безопасности и надежности промышленных процессов: от проникновений злоумышленников извне до ошибок в коде и файлах конфигурации.

Решение Version Control предназначено: для отказоустойчивого и централизованного хранения проектов ПЛК; для отслеживания изменений в проектах ПЛК, хранения и сопоставления их версий; для контроля неизменности программ и конфигураций ПЛК и контроля легитимности вносимых изменений; для осуществления резервного копирования и восстановления в исходном коде.

UDV DATAPK Version Control входит в комплекс решений для мониторинга состояния защищенности и оперативного обнаружения инцидентов в промышленных сетях UDV DATAPK Industrial Kit.

«Контроль версий проектов ПЛК, их централизованное хранение и версионирование – важные составляющие обеспечения стабильной и бесперебойной работы АСУ ТП. Мы считаем, что наше решение станет надежным инструментом для выполнения этих задач и эффективной альтернативой ушедшим с рынка РФ продуктам», – сказал Владислав Ганжа, руководитель производственного направления лаборатории кибербезопасности UDV Group

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