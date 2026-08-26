Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199978
ИКТ 15457
Организации 11793
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3585
Системы 27056
Персоны 87330
География 3121
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2831
Мероприятия 895

Овен ПЛК

  • «ОВЕН ПЛК210» — моноблочный контроллер с расширенными коммуникационными возможностями и дополнительными функциями надежности. В рамках единого ПО пользователь разрабатывает управляющую логику, человеко-машинный интерфейс и настраивает обмен с другими устройствами. В качестве модулей расширения входных и выходных сигналов рекомендуется к использованию линейка модулей Мх210 с интерфейсом Ethernet. Основным коммуникационным интерфейсом ПЛК210 является Ethernet. Контроллер имеет 4 порта Ethernet, 3 из которых объединены в управляемый коммутатор. Это позволяет использовать различные сетевые топологии, а также применять контроллер в качестве шлюза между промышленной сетью и сетью предприятия.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.08.2026 «Миком-Сервис» провел комплексную автоматизацию завода цинковых белил в Ростове-на-Дону на базе оборудования ОВЕН 1
09.10.2024 Подтверждена совместимость работы программного комплекса UDV DATAPK Industrial Kit с программируемым логическим контролером «Овен» 1
27.12.2022 Межсетевой экран InfoWatch Arma Industrial Firewall совместим с контроллерами «Овен» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Овен ПЛК и организации, системы, технологии, персоны:

Овен 26 2
Миком-Сервис 1 1
UDV group - ЮДВ групп 55 1
UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 19 1
InfoWatch - Инфовотч 1187 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5723 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36378 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2991 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35243 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3905 2
АСУ ТП - Информационная безопасность 74 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 987 1
Моноблок - Monoblock PC 1138 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 650 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7743 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2493 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5171 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1620 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 37 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 57 1
IEK Group - IEK Digital - MasterSCADA 37 1
Бондарев Степан 1 1
Душа Игорь 23 1
Кабалин Алексей 1 1
Ганжа Владислав 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166858 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще