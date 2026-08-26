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Овен ПЛК
- «ОВЕН ПЛК210» — моноблочный контроллер с расширенными коммуникационными возможностями и дополнительными функциями надежности. В рамках единого ПО пользователь разрабатывает управляющую логику, человеко-машинный интерфейс и настраивает обмен с другими устройствами. В качестве модулей расширения входных и выходных сигналов рекомендуется к использованию линейка модулей Мх210 с интерфейсом Ethernet. Основным коммуникационным интерфейсом ПЛК210 является Ethernet. Контроллер имеет 4 порта Ethernet, 3 из которых объединены в управляемый коммутатор. Это позволяет использовать различные сетевые топологии, а также применять контроллер в качестве шлюза между промышленной сетью и сетью предприятия.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Овен ПЛК и организации, системы, технологии, персоны:
|Овен 26 2
|Миком-Сервис 1 1
|UDV group - ЮДВ групп 55 1
|UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 19 1
|InfoWatch - Инфовотч 1187 1
|UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 37 1
|InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 57 1
|IEK Group - IEK Digital - MasterSCADA 37 1
|Бондарев Степан 1 1
|Душа Игорь 23 1
|Кабалин Алексей 1 1
|Ганжа Владислав 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.