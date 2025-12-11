Разделы

Безопасность
|

Интеграция AIOps-платформы Artimate и зонтичной системы мониторинга UDV ITM: полная наблюдаемость инфраструктуры с интеллектуальной аналитикой

Компания «Пруфтек ИТ» и российский разработчик решений кибербезопасности UDV Group завершили испытания, в ходе которых подтвердилась технологическая совместимость аналитической AIOps-платформы Artimate и системы зонтичного мониторинга UDV ITM. В результате этой интеграции заказчики получат комплексное решение, объединяющее возможности сбора данных из распределенной ИТ-инфраструктуры с интеллектуальной обработкой событий на базе машинного обучения.

Компании, использующие UDV ITM для мониторинга удаленных площадок, филиалов, АСУ ТП и объектов критической инфраструктуры, получат доступ к продвинутым возможностям искусственного интеллекта. Платформа Artimate обеспечит интеллектуальную обработку потока данных из UDV ITM, выявление аномалий в цепочках и плотности событий, автоматическую корреляцию оповещений из разных источников, а также определение первопричин инцидентов и их прогнозирование.

Благодаря интеграции платформы Artimate и системы UDV ITM заказчики получают не только полную прозрачность состояния распределенной инфраструктуры, но и значительное снижение операционной нагрузки на ИТ-команды за счет автоматизации рутинных операций. Совместное решение сокращает время выявления и диагностики проблем, уменьшает простой критичных бизнес-сервисов и повышает уровень соблюдения SLA. Особую ценность интеграция представляет для организаций с территориально распределенной инфраструктурой и объектами критической информационной инфраструктуры.

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой
Цифровизация

«Интеграция с UDV ITM обеспечивает переход от реактивного к проактивному мониторингу распределенной инфраструктуры. Алгоритмы машинного обучения Artimate анализируют потоки данных, полученных от системы мониторинга UDV ITM, выявляя ранние признаки деградации систем задолго до критических сбоев. Для предприятий с территориально распределенными объектами это означает возможность предотвращать инциденты в плановом режиме, избегая незапланированных простоев и связанных с ними производственных и финансовых потерь», — отметил директор по работе с партнерами Artimate Артем Парфенов.

«Связка решений Artimate и UDV ITM обеспечивает более полное и глубокое понимание всех аспектов IT-инфраструктуры, что позволяет значительно расширить видимость и контроль за ее состоянием. Это, в свою очередь, предоставляет специалистам ценные вводные данные, необходимые для проактивного выявления отклонений и потенциальных проблем, прежде чем они смогут негативно сказаться на работе компании. Такие интегрированные решения играют ключевую роль в существенном снижении рисков, связанных с простоем бизнес-процессов, тем самым помогают не только поддерживать стабильность и эффективность работы организации, но и повышают общую уверенность в надежности технологической среды», — сказал руководитель производственного направления лаборатории кибербезопасности UDV Group Владислав Ганжа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышло исследование популярных «сетевых песочниц»

Новый Android-троян полностью захватывает смартфон и требует срочный выкуп под угрозой уничтожения всех данных

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

В России готовится запрет на входящие звонки из-за границы. Это для безопасности граждан

Роботы помогли российским застройщикам ускорить работу на 30–40%

Действия северокорейских хакеров задокументировали с помощью поддельной личности

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще