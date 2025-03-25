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Prooftech IT Пруфтек ИТ
|25.03.2025
|AIOps-платформа Artimate внесена в Единый реестр российского ПО 1
Prooftech IT и организации, системы, технологии, персоны:
|Prooftech IT - Artimate AIOps-платформа 1 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1644 1
|Левин Владимир 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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