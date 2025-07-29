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Российский вендор «Пруфтек ИТ» и компания ITSDelta объявили о заключении партнерского соглашения

Компания «Пруфтек ИТ», разработчик аналитической AIOps-платформы Artimate, и ITSDelta заключили партнерское соглашение, направленное на продвижение интеллектуальных решений в области управления ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Пруфтек ИТ».

ITSDelta — поставщик программного и аппаратного обеспечения, партнер международных и российских вендоров. Компания обеспечивает комплексные поставки лицензий и оборудования, а также оказывает услуги по разработке и внедрению информационных систем. В портфеле ITSDelta — более 2000 программных продуктов и линейка серверных решений, СХД и ВКС-оборудования.

В рамках партнерства ITSDelta займется продвижением платформы Artimate среди своих корпоративных заказчиков, а также будет участвовать в проектах по ее внедрению.

Artimate — интеллектуальная платформа для сбора, корреляции и анализа событий, поступающих из всех систем ИТ-мониторинга. Платформа использует технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для снижения уровня информационного шума, обнаружения аномалий, автоматизации расследования инцидентов и выявления корневых причин сбоев. За счет использования ML-технологий для автоматической корреляции Artimate позволяет выявлять взаимосвязи между событиями из разных источников и прогнозировать развитие инцидентов.

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«Партнeрство с ITSDelta открывает новые каналы для масштабирования Artimate и расширения ее присутствия на корпоративном рынке. Надежный поставщик с широкой партнерской сетью и опытом комплексных внедрений — именно такой партнер нам нужен», — сказал Дмитрий Кошкин, директор по развитию Artimate.

«Партнерство с компанией “Пруфтек ИТ” и запуск продаж платформы Artimate в нашем портфеле — это важный шаг в развитии предложений по интеллектуальному управлению ИТ-инфраструктурами. Artimate демонстрирует высокий потенциал в автоматизации анализа событий и снижении нагрузки на службы эксплуатации за счет применения технологий искусственного интеллекта. Уверен, что совместно с “Пруфтек ИТ” мы сможем предложить нашим заказчикам действительно прорывное решение, которое повысит надежность и эффективность их ИТ-операций», — сказал Евгений Кисько, директор по развитию компании ITSDelta.

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