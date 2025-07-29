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Кисько Евгений
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|Российский вендор «Пруфтек ИТ» и компания ITSDelta объявили о заключении партнерского соглашения 1
|13.03.2023
|Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello 1
Кисько Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - IconTeam 3 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
|Atlassian - Fog Creek Software - Trello 76 1
|Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 279 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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