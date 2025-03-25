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Prooftech IT Artimate AIOps-платформа

Prooftech IT - Artimate AIOps-платформа

Artimate — аналитическая AIOps-платформа для работы с данными событий мониторинга сложной ИТ-инфраструктуры. Платформа использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы отфильтровать лишние оповещения и выделить только действительно важные инциденты. Artimate автоматически коррелирует события из разных систем, обогащает их полезным контекстом, определяет первопричины и выдает рекомендации, снижая нагрузку на персонал и обеспечивая стабильную работу критичных бизнес-сервисов.

 


25.03.2025 AIOps-платформа Artimate внесена в Единый реестр российского ПО 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Prooftech IT и организации, системы, технологии, персоны:

Prooftech IT - Пруфтек ИТ 1 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 1
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