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AIOps-платформа Artimate внесена в Единый реестр российского ПО

AIOps-платформа Artimate от компании «Пруфтек ИТ» внесена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Номер Artimate в реестре российского ПО: 27338 (от 21 марта 2025 г.). Об этом CNews сообщили представители компании «Пруфтек ИТ».

Экспертный совет подтвердил, что ПО является полностью отечественной разработкой, произведено и поддерживается в России, является безопасным для применения государственными заказчиками и на объектах критической информационной инфраструктуры.

«Включение Artimate в реестр российского ПО — важный рубеж для нашей команды и еще одно подтверждение, что мы движемся в верном направлении. Мы создавали Artimate как ответ на новые цифровые реалии — для тех, кто работает с высоконагруженной и распределенной ИТ-инфраструктурой и должен принимать решения быстро, точно и на основе полной картины. Теперь у госструктур и крупных компаний есть надежный инструмент российского происхождения, который помогает не просто наблюдать за происходящим, а управлять ИТ-средой проактивно и уверенно», — отметил Владимир Левин, генеральный директор компании «Пруфтек ИТ».

Artimate — аналитическая AIOps-платформа для работы с данными событий мониторинга сложной ИТ-инфраструктуры. Платформа использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы отфильтровать лишние оповещения и выделить только действительно важные инциденты. Artimate автоматически коррелирует события из разных систем, обогащает их полезным контекстом, определяет первопричины и выдает рекомендации, снижая нагрузку на персонал и обеспечивая стабильную работу критичных бизнес-сервисов.

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