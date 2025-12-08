Разделы

ПО Искусственный интеллект axenix
|

«Системный Софт» и «Пруфтек ИТ» заключили партнерское соглашение в области интеллектуального ИТ-мониторинга

Компания «Системный Софт», технологический партнер и интегратор, и «Пруфтек ИТ», разработчик российской аналитической AIOps-платформы Artimate, объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество направлено на расширение доступности передовых решений для интеллектуального мониторинга ИТ-инфраструктуры и поддержку цифровой трансформации крупного бизнеса и государственных организаций.Партнерство позволит компаниям предложить заказчикам комплексное решение для автоматизации ИТ-мониторинга и управления инцидентами с применением искусственного интеллекта и машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный Софт».

Artimate — это интеллектуальная AIOps-платформа, использующая искусственный интеллект и машинное обучение для автоматической обработки и анализа большого объема событий из систем ИТ-мониторинга, объединения инцидентов в единую картину, визуализации причинно-следственных связей и прогнозирования сбоев.

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда
ит в банках

«Партнерство с «Системным Софтом» позволит большему числу компаний получить доступ к современным технологиям проактивного ИТ-мониторинга. Платформа Artimate использует машинное обучение для предсказания инцидентов и выявления аномалий на ранних стадиях, что критически важно для поддержания непрерывной работы бизнес-сервисов. В условиях укрепления технологического суверенитета мы предлагаем полностью российское решение, которое обеспечивает независимость от зарубежных вендоров и соответствует высоким требованиям к безопасности», — сказал директор по работе с партнерами Artimate Артем Парфенов.

«Компании все чаще ищут инструменты, которые не просто фиксируют сбои, а помогают управлять стабильностью сервисов в режиме реального времени. Партнёрство с “Пруфтек ИТ” даёт нам возможность предложить заказчикам инструмент, который существенно снижает нагрузку на ИТ-подразделения и повышает устойчивость бизнес-сервисов. Вместе мы обеспечим клиентам доступ к современной AIOps-платформе, полностью готовой к эксплуатации в крупных корпоративных средах и организациях с повышенными требованиями к надёжности», — сказал Александр Дмитриев, руководитель направления по развитию ПО, «Системный Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: СЭД для крупного бизнеса 2025

Российский рынок генеративного ИИ в 2025 году вырастет в 5 раз и достигнет 58 миллиардов из-за колоссального спроса

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Создан полноценный дистрибутив Linux, который «весит» как фотография со смартфона

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Россия под атакой: Против граждан развернута новая схема мошенничества с фишинговыми ссылками на фото

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще