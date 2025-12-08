«Системный Софт» и «Пруфтек ИТ» заключили партнерское соглашение в области интеллектуального ИТ-мониторинга

Компания «Системный Софт», технологический партнер и интегратор, и «Пруфтек ИТ», разработчик российской аналитической AIOps-платформы Artimate, объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество направлено на расширение доступности передовых решений для интеллектуального мониторинга ИТ-инфраструктуры и поддержку цифровой трансформации крупного бизнеса и государственных организаций.Партнерство позволит компаниям предложить заказчикам комплексное решение для автоматизации ИТ-мониторинга и управления инцидентами с применением искусственного интеллекта и машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный Софт».

Artimate — это интеллектуальная AIOps-платформа, использующая искусственный интеллект и машинное обучение для автоматической обработки и анализа большого объема событий из систем ИТ-мониторинга, объединения инцидентов в единую картину, визуализации причинно-следственных связей и прогнозирования сбоев.

«Партнерство с «Системным Софтом» позволит большему числу компаний получить доступ к современным технологиям проактивного ИТ-мониторинга. Платформа Artimate использует машинное обучение для предсказания инцидентов и выявления аномалий на ранних стадиях, что критически важно для поддержания непрерывной работы бизнес-сервисов. В условиях укрепления технологического суверенитета мы предлагаем полностью российское решение, которое обеспечивает независимость от зарубежных вендоров и соответствует высоким требованиям к безопасности», — сказал директор по работе с партнерами Artimate Артем Парфенов.

«Компании все чаще ищут инструменты, которые не просто фиксируют сбои, а помогают управлять стабильностью сервисов в режиме реального времени. Партнёрство с “Пруфтек ИТ” даёт нам возможность предложить заказчикам инструмент, который существенно снижает нагрузку на ИТ-подразделения и повышает устойчивость бизнес-сервисов. Вместе мы обеспечим клиентам доступ к современной AIOps-платформе, полностью готовой к эксплуатации в крупных корпоративных средах и организациях с повышенными требованиями к надёжности», — сказал Александр Дмитриев, руководитель направления по развитию ПО, «Системный Софт».