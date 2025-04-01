Интеграция AIOps-платформы Artimate и системы мониторинга «Пульт» обеспечит полную наблюдаемость за ИТ-ландшафтом

Компания «Пруфтек ИТ» и российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» завершили испытания, в ходе которых подтвердилась технологическая совместимость аналитической AIOps-платформы Artimate и системы мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт». В результате этой коллаборации партнеры и конечные заказчики получат комплексное решение с полным покрытием ИТ-инфраструктуры и цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатория Числитель».

Компании, которые уже используют систему мониторинга «Пульт», получат доступ к возможностям ИИ и машинного обучения, обеспечивающим интеллектуальную обработку данных, выявление аномалий в цепочках и плотности событий, корреляцию оповещений, а также автоматизацию локализации, анализ и оперативное решение инцидентов.

Благодаря совместимости платформы Artimate и системы «Пульт» заказчики получают не только прозрачность и наблюдаемость ИТ-ландшафта, но и снижение затрат на поддержку и сопровождение инфраструктуры за счет автоматизации рутинных операций, ускоренного выявления и диагностики проблем. В результате сокращается время простоя критичных бизнес-сервисов и повышается уровень соблюдения SLA, что напрямую влияет на стабильность и предсказуемость работы всей ИТ-инфраструктуры.

«Интеграция с системой ИТ-мониторинга “Пульт” обеспечивает полную наблюдаемость сложных распределенных ИТ-ландшафтов. Платформа Artimate получает на вход поток структурированных данных событий мониторинга, обеспечивает интеллектуальный анализ с помощью технологий ML и AI, предлагая конечному заказчику комплексное совместное решение», — отметил Дмитрий Кошкин, руководитель платформы Artimate.

«Возможность прогнозирования аварийных происшествий с помощью ML и искусственного интеллекта при мониторинге и расследовании инцидентов в ИТ-инфраструктуре — уже не тренд, а необходимость. Интеграция нашего решения с платформой Artimate выводит мониторинг на совершенно новый уровень. Теперь пользователям доступны не только базовые потребности в мониторинге, такие как обнаружение проблем и оповещение, но также появляется возможность автоматически определять первопричины сбоев, видеть зависимости и многое другое», — сказал Дмитрий Унтила, руководитель продукта «Пульт».

AIOps-платформа Artimate обеспечивает интеллектуальную обработку, обогащение и анализ данных событий мониторинга, лог-файлов. Платформа использует технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для снижения уровня информационного шума, обнаружения аномалий, автоматизации расследования инцидентов и выявления корневых причин сбоев. За счет использования ML-технологий для автоматической корреляции Artimate позволяет оперативно выявлять взаимосвязи между событиями из разных источников и прогнозировать развитие инцидентов.

«Пульт» — это российская система мониторинга ИТ-инфраструктуры, основанная на открытой программной платформе Zabbix и дополненная новым функционалом. Решение имеет расширенные интеграции, набор шаблонов мониторинга, выделенный модуль отчетности, работающий независимо от реализованного в Zabbix функционала, а также улучшенную производительность специально для инсталляций уровня enterprise. Внедрение системы «Пульт» позволяет организовать комплексный контроль за работой ИТ-инфраструктуры и бесшовно перейти с ранее используемых систем на российское решение с расширенной технической поддержкой.