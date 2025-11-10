Разделы

«Пруфтек ИТ» присоединилась к Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта в России

Компания «Пруфтек ИТ» присоединилась к Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ) — профессиональной организации, объединяющей лидеров ИИ-сообщества России. Об этом CNews сообщили представители «Пруфтек ИТ».

Вступление в Ассоциацию открывает перед «Пруфтек ИТ» новые перспективы для сотрудничества, обмена опытом и совместной реализации инновационных проектов, а также участия в отраслевых исследованиях и формировании стандартов российского рынка ИИ.

Ассоциация лабораторий объединяет более 200 участников и стремится создать благоприятную экосистему для развития современных ИИ﻿-решений, обеспечивая доступ к государственным программам и мерам поддержки, а также формируя прозрачные условия для развития отрасли.

«Главный капитал АЛРИИ — это ее участники, дружелюбная атмосфера и качественный нетворкинг. Мы ориентированы на поддержку участников, уделяя внимание индивидуальному подходу и открытому диалогу. Поэтому вступление такого крупного игрока с богатым портфолио, как Prooftech IT, — это признание наших заслуг и залог продолжительного успешного сотрудничества», — сказал руководитель АЛРИИ Роман Васильев.

«Присоединение к АЛРИИ — это важное признание глубоких знаний и опыта нашей команды в области ИИ и машинного обучения. Мы гордимся тем, что создаем передовые технологии, включая нашу AIOps- платформу Artimate﻿, которая воплощает лучшие разработки в сфере интеллектуального ИТ-мониторинга. Мы готовы всячески содействовать развитию ИИ﻿-решений в России и тесно сотрудничать с ведущими экспертами отрасли для продвижения инновационных технологий», — отметил директор по работе с партнерами Артем Парфенов.

