Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190007
ИКТ 14664
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26580
Персоны 82506
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Яковлев Алексей


СОБЫТИЯ


04.02.2026 «К2Тех» и «Пруфтек ИТ» объявляют о партнерстве по внедрению AIOps-платформы Artimate 1
16.04.2024 У ИТ-специалистов хотят отобрать льготную ипотеку. Властям надоело продлевать программу 1
15.09.2023 ГК «Цифра» подписала соглашение с КузГТУ 1
18.07.2019 Биометрия ЦРТ официально доступна клиентам «Альт 8 СП» 1
09.10.2015 Большие данные в России: число кейсов растет 1
02.10.2015 Рынок наконец определился с понятием «Большие данные» 1
08.04.2009 В Москве пройдет конференция «PR в Интернете» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Яковлев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10396 2
X Corp - Twitter 2913 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 190 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 2
ОТР ГК - ОТР 2000 223 2
ЦРТ Инновации 71 1
МИБ - Международный инвестиционный банк 13 1
Meta Platforms - Facebook 4548 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 473 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 796 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4584 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 44 1
Цифра ГК 144 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
Абсолют Банк 242 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 179 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13006 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5311 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3501 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 398 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5288 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 51 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5925 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 175 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10143 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17182 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3560 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2052 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 351 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8783 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
ЦРТ VoiceKey Platform 20 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 582 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 882 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 396 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 176 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 63 1
Шеленцов Сергей 18 2
Аншина Марина 79 2
Жбанков Антон 13 2
Бондарев Сергей 10 2
Емельченков Сергей 141 1
Чистов Дмитрий 12 1
Герасимов Александр 45 1
Рудычева Наталья 95 1
Свердлов Михаил 33 1
Костюкевич Виталий 4 1
Попов Антон 5 1
Черный Василий 5 1
Кокорин Вячеслав 1 1
Новодворский Алексей 110 1
Владимиров Дмитрий 15 1
Горный Александр 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8211 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 2
Казахстан - Республика 5836 1
Армения - Республика 2381 1
Узбекистан - Республика 1889 1
Грузия 1292 1
Таджикистан - Республика 919 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1364 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 552 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 641 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 217 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3673 1
Известия ИД 715 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 70 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1657 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 428 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 154 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416976, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще