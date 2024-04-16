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У ИТ-специалистов хотят отобрать льготную ипотеку. Властям надоело продлевать программу

Российский Минфин предложил не продлевать программу льготной ипотеки для российских ИТ-шников. Сейчас они могут получить кредит на жилье под 1-5% годовых, но, если идея о прекращении программы будет принята, такой возможности они лишатся уже через несколько месяцев.

Платить, как все

Российские ИТ-специалисты могут лишиться возможности покупать квартиры в ипотеку с процентной ставкой от 1 до 5% годовых (в зависимости от условий конкретного банка). Эта программа, стартовавшая весной 2022 г. как мера поддержки ИТ-отрасли и способ удержания ИТ-шников в стране, должна завершиться в конце 2024 г., и власти предлагают не продлевать ее. Обычным гражданам кредиты на жилье все чаще выдаются под 20% годовых и более.

В частности, идею лишить ИТ-шников льготной ипотеки с 1 января 2025 г. поддерживает Минфин, пишут «Известия». Если программа не будет продлена, то с нового года работникам ИТ-отрасли придется занимать у банков деньги на покупку квартиры или дома под те же проценты, что предлагают представителям других сфер. В некоторых банках они переваливают за 20% годовых, с учетом актуальной на момент выхода материала ключевой ставке Центробанка – 16%.

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wirestock / FreePik
ИТ-шникам, только задумывающимся о покупке жилья в кредит, вероятно, стоит поспешить с принятием решения. 5% явно лучше, чем 20%

Как сообщили изданию в Минцифры, с момента запуска ИТ-ипотеки по этой программе было оформлено свыше 59 тыс. кредитов. Российские ИТ-специалисты купили квартиры и дома на сумму около 523 млрд руб. Отметим, что выдача ИТ-ипотеки в начале 2024 г. уже прекращалась – закончились лимиты денег на эту программу. Но власти решили этот вопрос, и программа снова действует.

Новое жилье по цене старого

В России действует сразу несколько видов программ льготной ипотеки. Помимо ИТ-ипотеки, есть еще сниженная процентная ставка на покупку жилья в новостройках.

По условиям это программы, кредит на жилье в новых домах выдается под 8% годовых. Эта программа должна завершиться в июне 2024 г., и ее, как и ИТ-ипотеку, Минфин тоже предлагает не продлевать.

По информации издания, в ведомстве стремятся сократить количество выдаваемых по льготным условиям кредитов – сейчас таковых насчитывается более 90%, подсчитали в министерстве. Минфин желает урезать это количество до 25%.

Очевидное мнение «против»

В Минфине считают, что единственная программа льготного кредитования на покупку жилья, которая достойна продления – это семейная ипотека. Как сообщил «Известиям» директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев, решение по ее продлению уже принято – она будет действовать вплоть до 2030 г.

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Безопасность

Участники рынка стремление властей избавить россиян от возможности приобретать жилье в кредит ниже ключевой ставки Центробанка не поддерживают. Они предлагают сделать льготные программы хотя бы адресными – например, оставить их некоторых российских регионах или дать доступ к льготам определенным категориям населения страны.

Глава департамента розничного бизнеса «Абсолют Банка» Виталий Костюкевич заявил изданию, что льготную ипотеку обязательно стоит сохранить хотя бы до того момента, как ключевая ставка в России упадет ниже 10%. По его мнению, если власти не продлят ее, то неизбежным следствием станет «падение ипотечного рынка и расширение нежелательных практик при выдаче жилищных кредитов».

Внезапное мнение «за»

Есть в России и те, кто согласен с отсутствием необходимости продления ИТ-ипотеки и других льготных программ кредитования на покупку жилья. Такого мнения придерживается, в частности, старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Она сообщила изданию, что почти бесплатные кредиты стали причиной «разрыва в стоимости между «первичкой» и «вторичкой до 40%», и добавила, что прекращение действия льготных программ приведет к коррекции цен на жилье, которая станет следствием падением спроса.

Напомним, что программа льготной ИТ-ипотеки не сразу стала успешной. Поначалу ее условия были довольно жесткими, особенно в части минимальной зарплаты в регионах и возраста заемщика. Но власти эти условия регулярно корректировали, делая их мягче – снизили требования к минимальной зарплате за пределами столичного региона, расширили возрастной диапазон. Единственное, что осталось неизменным – возможность взять кредит на квартиру под 1% есть исключительно у ИТ-специалистов, работающих в аккредитованных Минцифры ИТ-компании.

Геннадий Ефремов

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