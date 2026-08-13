Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199446
ИКТ 15396
Организации 11766
Ведомства 1510
Ассоциации 1114
Технологии 3583
Системы 27070
Персоны 87074
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1322
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Костюкевич Виталий

СОБЫТИЯ


13.08.2026 Отечественные сертификаты оставьте себе. Россияне нашли замену сайтам банков, неработающим в Chrome и Safari 1
23.09.2024 Власти хотят смягчить правила льготной ИТ-ипотеки 1
16.04.2024 У ИТ-специалистов хотят отобрать льготную ипотеку. Властям надоело продлевать программу 1
28.09.2016 Меткомбанк внедрил новую версию скоринга бюро НБКИ в систему принятия решений о выдаче кредитов 1
04.12.2014 «Меткомбанк» ускорил процессы андеррайтинга с помощью решения SAS 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Костюкевич Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1082 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 257 2
Абсолют Банк 250 2
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2131 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13882 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 519 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6548 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5669 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 417 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6504 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1009 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 318 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 352 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13337 1
SAS CS - SAS Credit Scoring for Banking 11 1
ОКБ National Hunter - ОКБ Национальный Хантер 7 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 1
SAS Model Manager 4 1
Носова Ирина 4 1
Викулин Александр 17 1
Конева Елена 5 1
Яковлев Алексей 10 1
Панкратов Валерий 34 1
Григоренко Дмитрий 250 1
Россия - РФ - Российская федерация 166373 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2856 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19557 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47636 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8584 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7530 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53521 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16087 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57743 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27319 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5623 2
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 677 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 239 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6561 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10891 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11723 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 337 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18172 1
Известия ИД 770 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще