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Власти хотят смягчить правила льготной ИТ-ипотеки

После недавнего введенного ограничения возможных участников ИТ-ипотеки власти задумались над расширением этого списка. В программу могут включить специалистов, работающих на столичные компании удаленно и проживающих в регионах.

Возможны корректировки в программе льготной ипотеки

Власти обсуждают возможность разрешить действие льготной ИT-ипотеки на специалистов, которые работают на столичные компании, но живут в регионах, пишут «Известия» со слов замминистра финансов Ивана Чебескова.

Корректировки могут быть приняты, если будут лишь немного изменять параметры льготной программы, сказал Чебесков.

Льготная ИТ-ипотека для сотрудников ИТ-компаний запущена в апреле 2022 г. и была рассчитана до конца 2024 г. В конце июля 2024 г. Правительство России сообщило о ее продлении до 2030 г. с корректировками — программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург, так как ключевой целью обновленной программы является развитие квалифицированных ИТ-специалистов в регионах.

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Удаленным сотрудникам столичных ИТ-компаний планируют разрешить участие в программе льготной ипотеки

Льгота перестала учитывать тех сотрудников, которые удаленно работают на столичные организации, а живут в других городах.

Расширить но не широко

По словам Чебескова, Минфин сейчас консервативно относится к льготным кредитами не поддерживает расширение программ.

Ранее более половины распределенных средств по ИТ-ипотеке направлялось на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге — на эти регионы приходилось 50% выданных ипотек, сказали изданию в Минцифры.

Генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев считает, что дальнейшее развитие ИT-ипотеки в регионах не приведет к перегреву рынка жилья. Из-за дефицит ИТ-кадров, а значит, и потенциальных заемщиков, даже в случае расширения программы ее доля не превысит 10% от всех выдач.

Директор департамента розничных продуктов «Абсолют Банка» Виталий Костюкевич считает, что расширение программы на удаленных сотрудников столичных компаний отнимет преимущество у региональных, которые надо поощрять.

Льготная ипотека для российских ИТ-шников

Продлив льготную ИТ-ипотеку до 2030 г. Правительство России с августа 2024 г. установило максимальную ставку на уровне 6% годовых, а максимальную сумму кредита — в девять млн руб.

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Цифровизация

Правительство установило и требования к среднему уровню дохода ИТ-специалиста для получения льготы на ИТ-ипотеку. Так, в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) должен составлять 150 тыс. руб. В остальных городах и населенных пунктах — 90 тыс. руб. в месяц.

«На сегодняшний день отечественная цифровая индустрия развивается высокими темпами, и важно, чтобы это развитие происходило по всей России равномерно. Поэтому в настоящее время наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый ИТ-потенциал регионов нашей страны. С учетом продления программы до 2030 г. приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тыс. региональных ИТ-специалистов», — сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко.

Всего до конца 2024 г. на новых условиях планировалось дополнительно выдать около 4,5 тыс. ипотечных кредитов.

Анна Любавина

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