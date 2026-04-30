«Пруфтек ИТ» выпустила AIOps-платформу 1.6.0 с адаптивными моделями и LLM

Российская компания «Пруфтек ИТ» объявила о выпуске версии 1.6.0 AIOps-платформы для ИТ-мониторинга Artimate. Об этом CNews сообщили представители «Пруфтек ИТ».

В центре этого релиза — адаптивное обновление ручных моделей кластеризации и корреляции, которое помогает поддерживать актуальность аналитических моделей без лишней ручной перенастройки. Вторым важным направлением стал Помощник по работе с платформой на базе LLM: он ускоряет доступ к знаниям, упрощает настройку и помогает пользователям эффективнее работать с данными и сценариями обработки.

Никита Гладких, руководитель продукта Artimate: «В версии 1.6.0 мы сосредоточились на развитии функций, которые повышают точность работы платформы и снижают нагрузку на команды эксплуатации. Ключевым обновлением стало адаптивное обновление ручных моделей кластеризации и корреляции, а следующим важным шагом — развитие LLM-помощника ARTI, который делает работу с системой проще и быстрее. Кроме того, мы расширили возможности настройки тегов обогащения, ручной работы с корреляционным графом, импорта и экспорта сущностей, а также улучшили механизмы кластеризации и справочник regex. В результате пользователи получают более гибкий и удобный инструмент для анализа событий и управления инцидентами».

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ
Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

