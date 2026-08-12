С iPhone россиян вышвырнули супернужное приложение «Яндекса». В Android оно пока осталось

Приложение «Яндекс Пэй» удалили из российского App Store. Это платежная система, позволяющая, в числе прочего, осуществлять оплату товаров долями и заменяющая ушедшие из России Google Pay и Apple Pay. В магазине для Android приложение пока осталось. Причину удаления Apple не называет, но месяц назад она закрыла доступ к «Яндекс Пэй» из других стран, кроме России.

Apple избавилась от частички «Яндекса»

Компания Apple без объяснения причин и без предупреждения в ночь с 11 на 12 августа 2026 г. по Москве удалила приложение «Яндекс Пэй» из российской версии своего каталога App Store. Это означает, что его больше нельзя установить на iPhone и iPad россиян, а также обновить.

«Яндекс Пэй» – это платежная система, отечественная альтернатива бежавшим из России в начале 2022 г. Google Pay и Apple Pay. «Пэй» – сервис офлайн-оплаты товаров и услуг при помощи смартфона за счет NFC и QR-кодов. Также в нем можно проводить онлайн-оплату, в том числе и в рассрочку. Премьера сервиса состоялась в марте 2021 г., а перезапуск под русифицированным названием – в сентябре 2023 г.

«Нам тоже грустно, что так произошло. Но мы продолжим развивать наши сервисы и делать их еще лучше и выгоднее для вас. А с приложением что-нибудь придумаем», — говорится в публикации в Telegram-канале «Яндекс Пэй».

Приложение удалено

Редакция CNews убедилась, что к моменту выхода материала все прочие приложения «Яндекса» по-прежнему присутствовали в российском каталоге App Store. В их числе «Музыка», «Книги» и «Навигатор» – все они пока доступны как для скачивания на iPhone и iPad, так и для обновления.

Что же делать

Удаление «Яндекс Пэй» из App Store не означает, что приложение моментально перестало работать. Напротив, оно функционирует почти как прежде, только без обновлений.

«Яндекс» в своей публикации попросил пользователей не удалять его со своих устройств и в обязательном порядке отключить его автоматическое обновление в настройках системы. Для этого нужно зайти в утилиту «Настройки», найти в нем пункт «Приложения», в нем выбрать App Store, а затем перейти в «Автоматические загрузки» и в «Обновления ПО».

Публикация в TG-канале «Яндекс Пэй»

Если же приложение по каким-то причинам было удалено, или если был совершен переход на новое устройство, то можно обойтись веб-версией «Яндекс Пэй». Она работает в любом браузере, и иконку доступа к ней можно добавить на рабочий стол в iOS.

По такому же принципу сейчас действуют многие российские банки, чьи приложения давно удалены из App Store. Они постоянно совершенствуют веб-версии своих фирменных приложений, но с ними есть нюанс – с лета 2026 г. они не работают на устройствах и в браузерах без российских сертификатов безопасности.

Не доставайся же ты никому

Нынешнее удаление «Яндекс Пэй» из App Store – второе по счету за последние полтора месяца. Первое произошло в начале июля 2026 г.

© evgris / Фотобанк Фотодженика Сохраняется высокая вероятность удаления из App Store других приложений «Яндекса»

Тогда приложение стало недоступно для миллиардов людей по всей планете, однако россияне этого совершенно не заметили. На них это никак не отразилось – приложение «Яндекс Пэй» удалили из App Store во всех регионах, кроме российского.

Как и сейчас, Apple не потрудилась объяснить причины удаления «Яндекс Пэй» из своего каталога приложений.

Конкуренты копировать не спешат

Apple iOS – это одна из двух самых популярных операционных систем в мире. На ее основе функционируют более 3 млрд смартфонов iPhone и около 1 млрд планшетов iPad.

В экосистеме Apple существует лишь один легитимный магазин приложений – App Store. Если утилита исчезла из него, то установить ее без технических ухищрений, доступных не всем пользователям, будет невозможно.

В магазине Google приложение «Яндекс Пэй» пока доступно

К моменту выхода материала главный конкурент Apple на рынке мобильных ОС, интернет-гигант Google ее примеру не следовал. Приложение «Яндекс Пэй» пока доступно для скачивания из магазина Google Play.

Да и в целом в мире Android нет принудительной фиксации на Google Play. Система поддерживает сторонние магазины приложений, что позволяет скачать «Яндекс Пэй», к примеру, из российского RuStore.

История повторяется

Летом 2026 г. Apple вплотную взялась за приложения крупнейших российских ИТ-компаний. Первым под удар попал нацмессенжер «Макс» холдинга VK – его удалили из App Store в начале июня 2026 г. и спустя более двух месяцев так и не вернули обратно.

В конце июня 2026 г. аналогичная участь постигла все остальные утилиты VK. Apple прицельно вычеркнула из своего каталога каждую из них и возвращать пока не намерена. Как сообщал CNews, российские власти вынашивают идею мести Apple за то, что она посмела удалять приложения в собственном магазине, где она – единственный хозяин.

В июле 2026 г. пример с Apple взяла компания Google. Однако она не стала удалять ПО холдинга VK из Google Play в два захода, а сделала это за один раз.