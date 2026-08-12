С iPhone россиян вышвырнули супернужное приложение «Яндекса». В Android оно пока осталось
Приложение «Яндекс Пэй» удалили из российского App Store. Это платежная система, позволяющая, в числе прочего, осуществлять оплату товаров долями и заменяющая ушедшие из России Google Pay и Apple Pay. В магазине для Android приложение пока осталось. Причину удаления Apple не называет, но месяц назад она закрыла доступ к «Яндекс Пэй» из других стран, кроме России.
Apple избавилась от частички «Яндекса»
Компания Apple без объяснения причин и без предупреждения в ночь с 11 на 12 августа 2026 г. по Москве удалила приложение «Яндекс Пэй» из российской версии своего каталога App Store. Это означает, что его больше нельзя установить на iPhone и iPad россиян, а также обновить.
«Яндекс Пэй» – это платежная система, отечественная альтернатива бежавшим из России в начале 2022 г. Google Pay и Apple Pay. «Пэй» – сервис офлайн-оплаты товаров и услуг при помощи смартфона за счет NFC и QR-кодов. Также в нем можно проводить онлайн-оплату, в том числе и в рассрочку. Премьера сервиса состоялась в марте 2021 г., а перезапуск под русифицированным названием – в сентябре 2023 г.
«Нам тоже грустно, что так произошло. Но мы продолжим развивать наши сервисы и делать их еще лучше и выгоднее для вас. А с приложением что-нибудь придумаем», — говорится в публикации в Telegram-канале «Яндекс Пэй».
Редакция CNews убедилась, что к моменту выхода материала все прочие приложения «Яндекса» по-прежнему присутствовали в российском каталоге App Store. В их числе «Музыка», «Книги» и «Навигатор» – все они пока доступны как для скачивания на iPhone и iPad, так и для обновления.
Что же делать
Удаление «Яндекс Пэй» из App Store не означает, что приложение моментально перестало работать. Напротив, оно функционирует почти как прежде, только без обновлений.
«Яндекс» в своей публикации попросил пользователей не удалять его со своих устройств и в обязательном порядке отключить его автоматическое обновление в настройках системы. Для этого нужно зайти в утилиту «Настройки», найти в нем пункт «Приложения», в нем выбрать App Store, а затем перейти в «Автоматические загрузки» и в «Обновления ПО».
Если же приложение по каким-то причинам было удалено, или если был совершен переход на новое устройство, то можно обойтись веб-версией «Яндекс Пэй». Она работает в любом браузере, и иконку доступа к ней можно добавить на рабочий стол в iOS.
По такому же принципу сейчас действуют многие российские банки, чьи приложения давно удалены из App Store. Они постоянно совершенствуют веб-версии своих фирменных приложений, но с ними есть нюанс – с лета 2026 г. они не работают на устройствах и в браузерах без российских сертификатов безопасности.
Не доставайся же ты никому
Нынешнее удаление «Яндекс Пэй» из App Store – второе по счету за последние полтора месяца. Первое произошло в начале июля 2026 г.
Тогда приложение стало недоступно для миллиардов людей по всей планете, однако россияне этого совершенно не заметили. На них это никак не отразилось – приложение «Яндекс Пэй» удалили из App Store во всех регионах, кроме российского.
Как и сейчас, Apple не потрудилась объяснить причины удаления «Яндекс Пэй» из своего каталога приложений.
Конкуренты копировать не спешат
Apple iOS – это одна из двух самых популярных операционных систем в мире. На ее основе функционируют более 3 млрд смартфонов iPhone и около 1 млрд планшетов iPad.
В экосистеме Apple существует лишь один легитимный магазин приложений – App Store. Если утилита исчезла из него, то установить ее без технических ухищрений, доступных не всем пользователям, будет невозможно.
К моменту выхода материала главный конкурент Apple на рынке мобильных ОС, интернет-гигант Google ее примеру не следовал. Приложение «Яндекс Пэй» пока доступно для скачивания из магазина Google Play.
Да и в целом в мире Android нет принудительной фиксации на Google Play. Система поддерживает сторонние магазины приложений, что позволяет скачать «Яндекс Пэй», к примеру, из российского RuStore.
История повторяется
Летом 2026 г. Apple вплотную взялась за приложения крупнейших российских ИТ-компаний. Первым под удар попал нацмессенжер «Макс» холдинга VK – его удалили из App Store в начале июня 2026 г. и спустя более двух месяцев так и не вернули обратно.
В конце июня 2026 г. аналогичная участь постигла все остальные утилиты VK. Apple прицельно вычеркнула из своего каталога каждую из них и возвращать пока не намерена. Как сообщал CNews, российские власти вынашивают идею мести Apple за то, что она посмела удалять приложения в собственном магазине, где она – единственный хозяин.
В июле 2026 г. пример с Apple взяла компания Google. Однако она не стала удалять ПО холдинга VK из Google Play в два захода, а сделала это за один раз.