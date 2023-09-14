«Яндекс» выпустил полноценную замену Apple Pay и Samsung Pay, бежавших из России

«Яндекс» представил платежную систему «Пэй» – сервис офлайн-оплаты товаров и услуг при помощи смартфона за счет NFC и QR-кодов. Также в нем можно проводить онлайн-оплату, в том числе и в рассрочку. Работает «Пэй» по принципу знакомых многим россиянам Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и др. – нужно привязать к сервису банковскую карту, после чего можно больше никогда не носить ее с собой. Опробовать «Пэй» могут пока владельцы смартфонов на Android и iOS.

Вместо Apple Pay

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о запуске обновленной версии своего платежного сервиса «Пэй» (от англ. Pay – платить). Теперь это универсальное решение для оплаты смартфоном, представляющее собой полноценную замены Apple Pay, Samsung Pay и других платежных систем компаний, бойкотирующих российский рынок. «Пэй» доступен как на Android, так и на iOS.

Оригинальный сервис, носивший название Yandex Pay, появился в марте 2021 г. и работал иначе, нежели новый «Пэй». Он позволял расплачиваться в различных интернет магазинах при помощи «Яндекс ID», для чего нужно было лишь привязать к нему карту. Затем при оплате достаточно было указать свой «Яндекс ID», и оплата совершалась.

Новая версия платежной системы «Яндекса» базово работает так же – к ней все еще нужно привязывать банковскую карту. Но теперь «Пэй» позволяет расплачиваться смартфоном при помощи модуля NFC или сканирования QR-кода. Открывать банковское приложение для этого не нужно. Как происходит подтверждение оплаты – «зависит от настроек смартфона», сказали CNews представители «Яндекса».

Фото: FreePik Любимый россиянами способ оплаты вернулся благодаря «Яндексу»

Оплата по NFC была очень популярна в России до 24 февраля 2022 г. События этого и последующих дней лишили россиян привычных платежных систем, включая Apple Pay – иностранные компании, владеющие ими, ввели санкции против обычных россиян. Например, Apple ушла из России в марте 2022 г. и сломала Apple Pay, за ней последовала Samsung – обе эти платежные системы заработали в России осенью 2016 г. Платежная система в Google Pay, появившаяся на российском рынке в 2017 г., тоже не работает, о чем Google открыто заявляет на своем сайте.

Банки решили компенсировать россиянам эти неудобства специальными платежными стикерами, которые предлагалось наклеивать на смартфоны, чтобы, как и раньше, прикладывать мобильники к терминалу. Продвигать их они начали в первой половине 2023 г.

Как все работает

Сервис «Пэй» позволяет, в числе прочего, оплачивать смартфоном товары и услуги в офлайне – в магазинах на кассах или в кафе, к примеру. К сервису можно привязывать банковские карты российской платежной системы «Мир» любого российского банка, сообщили CNews представители «Яндекса». На вопрос редакции , может ли «Пэй» работать с картами MasterCard или Visa, в «Яндексе ответили: «Да, можно для онлайн оплаты можно добавить любую карту российского банка». Другими словами, для офлайн-оплаты годятся только карты «Мир».

Системы Visa и MasterCard покинули российский рынок весной 2022 г., но привязанные к ним карты, выпущенные до их ухода, по-прежнему продолжают работать. Более того, банки продлевают сроки из действия, чтобы их держателям не приходилось выпускать себе карту «Мир».

Офлайн-оплата возможна как по NFC, так и по QR-коду, если в смартфоне нет NFC-модуля. Код нужно отсканировать в приложении «Яндекс Пэй» – на момент выхода материала оно было доступно в магазине Google Play для Android-смартфонов, где имело рейтинг 3,1 из 5 на основании 2000 отзывов, и в Apple App Store (4,6 балла из 5 на основе 10 отзывов).

Сервис «Пэй» работает и под Android, и под iOS, хотя в случае с последней – с некоторыми ограничениями. Под ней действует только оплата по QR-коду, сообщили CNews в «Яндексе».

Дополнительные «фишки» платежной системы

Система «Пэй» дает своим пользователям возможность оплачивать товары и услуги не только офлайн, но и онлайн. За каждую покупку будет начислен кэшбек в размере 1% от суммы покупки, но не рублями, а баллами «Яндекс плюса». Кэшбек основного банка тоже будет доступен.

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По утверждению «Яндекса», онлайн-оплата в системе «Пэй» доступна во всех сервисах самого «Яндекса», а также «тысячах интернет-магазинах» станет выгоднее. В дополнение к перечисленным видам кэшбека система «прибавит до 10% кешбэка баллами по специальным акциям Skyeng, re:Store, Motherbear, Xiaomi, Samsung Galaxy Store и других партнеров», заявили CNews представители «Яндекса».

Пользователи «Пэй» могут оплачивать товары частями. Расчет можно бесплатно растянуть на срок от двух месяцев или до двух лет. Первоначальный взнос не требуется.

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В дополнение к перечисленному «Пэй» дает возможность получать ежедневные выплаты с Сейвами – еще одним новым сервисом «Яндекса», представляющим собой накопительный счет со ставкой 13% на первые три месяца. Как сообщал CNews, «Сейв» заработал в конце августа 2023 г.

Для работы с финансами у «Яндекса» с апреля 2021 г. есть собственный банк. Он так и называется – «Яндекс банк», и это бывший банк «Акрополь». Что касается опыта в сфере платежных систем, то у «Яндекса» он измеряется не годами – десятилетиями. Интернет-гигант еще в 2002 г. запустил систему «Яндекс деньги», которая летом 2020 г. перешла к Сбербанку и немного позже была переименована в «Юmoney».