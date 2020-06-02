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Сбербанк может забрать у «Яндекса» сервис «Яндекс.деньги»

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет E-commerce Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Сбербанк и «Яндекс» готовятся прекратить многолетнее сотрудничество в развитии сервисов «Яндекс.маркет» и «Яндекс.деньги». Стороны поделят их между собой, и «Маркет» достанется «Яндексу», тогда как с «Деньгами» интернет-гигант связан больше не будет. Финансовая часть столь масштабной реорганизации неизвестны.

«Развод» по-крупному

Сбербанк и российский ИТ-гигант «Яндекс» в ближайшие несколько дней могут прекратить сотрудничество сразу по двум направлениям. Как пишет The Bell со ссылкой на неназванный источник, это коснется сервисов «Яндекс.деньги» и «Яндекс.маркет», притом один из низ отойдет компании, а второй – банку.

«Раздел» имущества мог стать следствием ухудшения отношений между Сбербанком и «Яндексом» в 2018 г., когда компания категорически отвергла попытку банка приобрести контрольный пакет ее акций. Из-за слухов о возможной продаже бумаги «Яндекса» упали в цене, и это заставило основателя компании Аркадия Воложа пообещать, что он не расстанется со своими акциями.

Между Сбербанком и «Яндексом» также имеются разногласия по поводу управления совместным предприятием на основе «Яндекс.маркета». Как сообщал CNews в июле 2019 г., у партнеров разные взгляды на то, какие у предприятия должны быть цели роста, и на какие показатели эффективности следует обращать внимание в первую очередь.

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Фотография с церемонии подписания соглашения о покупке Сбербанком 75-процентной доли в «Яндекс.деньгах», проведенной в декабре 2012 года

На запрос The Bell о возможных изменениях представители «Яндекса» сообщили, что компания рассматривает «возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях».

Совершеннолетний финансовый сервис

В результате возможного прекращения сотрудничества «Яндекс» больше не будет иметь отношение к сервису «Яндекс.деньги», Та 25-процентная доля, которой компания владеет на сегодняшний день, отойдет Сбербанку, что сделает его владельцем 100% сервиса.

Согласно условиям действующего партнерского соглашения, пока у «Яндекса» есть доля в «Деньгах», он не может самостоятельно развивать сторонние финансовые проекты. Разрыв соглашения с банком и потеря доли в сервисе снимет это ограничение.

Проект «Яндекс.деньги» был запущен почти 18 лет назад, в июле 2002 г. Это полноценная платежная система, включающая возможность оплаты практически любых товаров и услуг как при помощи электронного кошелька пользователя, так и с использованием физической пластиковой карты, привязанной к этому кошельку. Также у проекта имеется собственное мобильное приложение наряду с полнофункциональным веб-интерфейсом. Интеграция сервиса со Сбербанком началась спустя неполные девять лет, в феврале 2011 г. С того момента пополнять счет в платежной системе поисковика стало возможно через банкоматы Сбербанка. Таким образом, «Яндекс.деньги» стали первой системой интернет-платежей, подключившейся к Сбербанку.

Сбербанк владеет 75-процентной долей «Яндекс.денег» с декабря 2012 г. Как сообщал CNews, это приобретение обошлось банку в $60 млн. «Яндекс» сохранил за собой блокирующий пакет (25% плюс один рубль).

Финансовую сторону возможной сделки по передаче «Яндексом» своей доли в собственном детище Сбербанку собеседник The Bell не раскрыл.

Возвращение «Маркета»

«Яндекс.маркет» – это торговая онлайн-площадка, на которой покупатель может сравнить предложения разных продавцов по одному и тому же товару и выбрать подходящее. Она начала свою работу в ноябре 2000 г., и в настоящее время она имеет собственное мобильное приложение и сервис доставки. «Яндекс.маркет» долгое время оставался частью «Яндекса», но в марте 2016 г. был выделен в самостоятельную дочернюю компанию. Целью этого шага было предоставление большей самостоятельности подразделению, выручка которого росла на тот момент быстрее, чем по «Яндексу» в целом.

В декабре 2017 г. CNews сообщал о намерении Сбербанка выкупить половину «Яндекс.маркета» на сумму 30 млрд руб. и создать совместное предприятие общей стоимостью 60 млрд руб. На момент публикации материала задуманное было исполнено, и партнерам принадлежало по 45% компании, а оставшиеся 10% удерживал менеджмент.

Как пишет The Bell. «Яндекс» может выкупить у Сбербанка его долю компании «Яндекс.маркет», (сейчас в нее входят одноименная торговая площадка и маркетплейс «Беру»). За долю банка «Яндекс», по словам собеседника The Bell, будет вынужден заплатить по рыночной цене, однако точная сумма сделки пока не раскрывается. В апреле 2020 г. аналитики Sberbank CIB оценивали «Яндекс.маркет» в 90,6 млрд руб.

По итогам реорганизации ИТ-гигант станет единственным акционером «Яндекс.маркета», не считая долей, принадлежащих менеджменту компании. Это позволит ему развивать данное направление бизнеса самостоятельно.

Откуда у «Яндекс» деньги на выкуп доли в «Маркете»

Как пишет The Bell, в выкуп доли Сбербанка в «Маркете» «Яндекс» может вложить деньги, привлеченные им в начале 2020 г. за счет размещения облигаций на сумму $1,25 млрд. На тот момент ИТ-гигант не уточнял цели их размещения.

Деньги, по словам источника The Bell, могут по требоваться компании не только на выкуп доли в «Маркете», но и на дальнейшее развитие экосистемы, Он сообщил также, что дополнительным источником средств для компании может стать открытое рыночное размещение до 5% ее акций класса «А» (на одну акцию приходится один голос), к которому, по информации источника, компания готовится в настоящее время.

«Интерес к инвестированию могут проявлять разные международные и российские инвесторы, среди которых может быть Millhouse, ВТБ и ряд других фондов. Но ни один из новых акционеров не консолидирует значительно больше 1% и не будет претендовать на включение своих представителей в совет директоров» – сказал собеседник The Bell.

Партнерство Сбербанка и Mail.ru

На фоне ухудшения отношений с «Яндексом» Сбербанк начал развивать совместные сервисы с другим российским ИТ-гигантом – холдингом Mail.ru Group. Ряд этих проектов – прямые конкуренты сервисов «Яндекса».

В частности, речь идет, в том числе о Delivery Club – сервисе по доставке еды, конкурирующего с «Яндекс.едой». Помимо этого, в активе Сбербанка и Mail.ru Group есть проект Citimobil, занимающийся пассажирскими перевозками, как и «Яндекс.такси». В июле 2019 г., в разгар нового скандала между «Яндексом» и Сбербанком последний запланировал создать с Mail.ru совместное предприятие (СП) на базе этих сервисов.

В декабре 2019 г. стороны официально объявили о закрытии сделки в рамках формирования стратегического партнерства в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспортных решений. Эта сделка включала приобретение Сбербанком 36% в капитале «МФ Технологии», контролирующей 58,3% голосов Mail.ru Group, а также формирование совместной платформы О2О («из онлайн в офлайн») в сфере технологических решений для рынка доставки продуктов питания и готовой еды, такси и каршеринга.

В дополнение к этому Mail.ru и Сбербанк купили сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома «Самокат», конкурента «Яндекс.лавки». Стороны сообщили об этом в апреле 2020 г.



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