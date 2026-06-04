Такой мессенджер нам не нужен. Apple удалила «Макс» из App Store, теперь его нельзя установить на iPhone

Apple без объяснения причин удалила российский нацмессенджер «Макс» из своего магазина App Store. Это означает, что легальными методами установить его на iPhone или iPad больше нельзя, поскольку App Store – единственный официальный магазин приложений в экосистеме Apple. Ранее подобное уже случалось – в 2022 г. Apple удалила приложение соцсети «Вконтакте»,- как и «Макс», она подконтрольна VK.

Закройте за собой дверь

Компания Apple без предупреждения удалила из своего магазина приложений App Store российский нацмессенджер «Макс». Отныне его нельзя установить ни на iPhone, ни на iPad.

«Макс» исчез из App Store примерно в 21:00 3 июня 2026 г. по Москве. Apple пошла на этот шаг, никак не аргументировав его. К моменту выхода материала от компании не поступали комментарии – нет данных, по какой причине она поступила таким образом.

«Макс» – это российский нацмессенджер, который продвигается холдингом VK, и ради которого россияне покупают второй смартфон, часто самый дешевый, чтобы не ставить его на основной мобильник. Напомним, в конце апреля 2026 г. «Макс» получил метку «Вредоносное ПО». Ее поставила компания Cloudflare, но через день отозвала ее.

Первые последствия

После исчезновения «Макс» из App Store владельцы iPhone стали жаловаться на пропажу уведомлений от мессенджера. Они больше не могут узнать о входящих сообщениях или звонках, пока вручную не откроют мессенджер.

Сотрудник CNews убедился, что на Android такой проблемы нет. Уведомления продолжают поступать в полном объеме.

Все подтверждается

К моменту выхода материала «Макс» в App Store так и не появился. Напомним, App Store – единственный официальный магазин приложений в экосистеме Apple.

Холдинг VK подтвердил факт удаления «Макс» из магазина Apple. Свой мессенджер он продолжает называть MAX – это прежнее его именование, хотя в нем нет аббревиатуры.

Комментарий VK

«МАХ подтверждает, что приложение мессенджера на текущий момент недоступно в AppStore, – говорится на сайте VK. – Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме».

Примечательно, что Apple не стала раскрывать причины удаления «Макс» не только пользователям, но и непосредственно VK. В холдинге утверждают, что отправили запрос о причинах удаления, и что работают «над оперативным устранением проблемы».

Кого не затронуло

В отличие от Apple, Google пока не стала удалять «Макс» из своего магазина Play для Android. Интернет-корпорация, заметим, регулярно удаляет российское ПО из своего каталога.

CNews Установить намессенджер на iPhone больше нельзя

По данным VK, в настоящее время «Макс» на Android-устройство можно скачать не только из Google Play, но также из Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery и российского магазина RuStore. Последний, как и сам «Макс», развивается силами VK при поддержке Минцифры России.

Напомним, установка и тем более использование «Макс» в России к началу лета 2026 г. не являлись обязательными. В законодательстве пока не прописано такое требование, хотя мессенджер уже внедрили в список приложений, обязательных к предустановке на новые смартфоны и планшеты.

Сам «Макс» работает с весны 2025 г. Всего за год его существования власти успели лишить россиян крупнейших международных мессенджеров – Telegram, к примеру, почти полностью замедлен с февраля 2026 г.

VK не привыкать

Холдинг VK далеко не в первый раз сталкивается с удалением своих приложений из магазина App Store. Подобное давление со стороны Apple российский ИТ-гигант испытывает на протяжении как минимум 12 лет.

Как сообщал CNews, в феврале 2014 г. из App Store исчезло фирменное приложение соцсети «Вконтакте». Как и сейчас, тогда Apple не стала объяснять причины своего решения.

Через несколько часов приложения вернулись в каталог. Судя по меткам о датах публикации, в App Store были возвращены те же версии приложений, которые несколькими часами ранее были оттуда удалены.

В сентябре 2022 г. ситуация повторилась, но в большем масштабе. Apple без предупреждения удалила из своего каталога приложений почти все утилиты, принадлежащие российскому холдингу VK – приложение соцсети «Вконтакте», почтовый клиент «Почта Mail ru», файловое хранилище «Облако Mail ru» и музыкальный стриминговый сервис «VK музыка». Позже все они были восстановлены в каталоге Apple.