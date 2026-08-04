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Россиян не пускают к собственным деньгам. Сайты банков перестали открываться в Chrome, Opera, Safari и Firefox

Сайты российских банков перестали работать в иностранных браузерах, не поддерживающих российские сертификаты безопасности. Это Chrome, Opera, Vivaldi, Safari, Firefox и многие другие. Пока это коснулось не всех банков. Решение есть – перейти на российский браузер, но выбор здесь невелик – альтернатив «Яндекс Браузеру» почти нет. Также можно встроить российские сертификаты прямо в смартфон или компьютер.

Доступ закрыт

Сайты большинства крупнейших российских банков перестали открываться в иностранных браузерах – Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi, Apple Safari и многих других. Связано это с переходом банков на российские сертификаты безопасности, в зарубежных обозревателях не поддерживающихся, пишет РБК.

Проблема появилась вечером 3 августа 2026 г. по Москве, отмечает издание. Сайт одного и того же банка может работать в одном браузере и не работать в другом.

К примеру, сайты ВТБ и «Альфа-Банка» не открываются ни с Android-смартфона, ни с компьютера на базе Windows 11. Сайт Сбербанка прекрасно работает с компьютера, но не пускает на страницу авторизации с мобильных Chrome и Opera.

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Сайт ВТБ в Vivaldi

В то же время «Т-Банк» продолжает работать и с компьютера, и с мобильного. Никаких ограничений в этом плане он пока не вводил.

Также проявляются разные «симптомы». Например, при попытке авторизоваться в Сбербанке со смартфона выдавалось сообщение об ошибке, притом обойти его было невозможно. А если попытаться открыть сайт ВТБ с компьютера и нажать кнопку «Дополнительно» под сообщением о незащищенном подключении, то появится опция небезопасного перехода на сайт, после чего тот начинает работать корректно.

Аналогов нет

К началу августа 2026 г. в России существовало не так уж много отечественных браузеров, да и сами россияне не особо торопились переходить на них. Самый известный – это «Яндекс Браузер», а про наличествующие его альтернативы многие жители страны едва ли слышали.

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Сайт «Т-Банка» пока открывается...

К их числу можно отнести браузер «Атом» за авторством холдинга VK, который также стоит за нацмессенджером «Макс», а также проекты «Луна» и Chromium-Gost.

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...а сайт «Альфа-Банка» - нет

В «Яндекс Браузере» сайты российских банков открываются без каких-либо проблем, потому что в него по умолчанию встроены сертификаты безопасности Минцифры. Но россияне пока не готовы к массовому переходу на него – по данным StatCounter за июль 2026 г., он на втором месте по популярности с долей рынка 28,96%, хотя годом ранее у него было 29,78%.

Впереди него Google Chrome с 48,42%, а также в рейтинге участвуют Apple Safari (7,27%), Opera (6,08%), Edge (4,75%) и Firefox (3,11%).

Что еще можно сделать

О том, что российские сайты могут перестать открываться в Chrome и прочих зарубежных браузерах, Минцифры России предупредило в конце июля 2026 г. «При отзыве зарубежных SSL-сертификатов российские сайты могут некорректно открываться в иностранных браузерах (Google Chrome, Safari, Edge и др.), а соединение с сервисами может отображаться как небезопасное. Некоторые ресурсы уже сообщили о возможной недоступности и ошибках при подключении из-за отзывов сертификатов иностранными удостоверяющими центрами», – говорится в сообщении на сайте Минцифры от 23 июля 2026 г.

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Сбербанк в мобильной Opera

Опционально можно интегрировать российские сертификаты безопасности непосредственно в операционную систему компьютера или смартфона, что позволит пользоваться сайтами российских банков без перехода на отечественный браузер.

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«Чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам, рекомендуем установить сертификаты безопасности Минцифры. В «Яндекс Браузере» уже встроен отечественный сертификат безопасности, поэтому его пользователей не затрагивают ограничения со стороны иностранных удостоверяющих центров», – отмечено в публикации Минцифры.

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Сбербанк в мобильном Chrome

К моменту выпуска материала Минцифры предлагало свои сертификаты для всех самых актуальных операционных систем. Они есть в версиях для Windows, macOS, Linux, Android и iOS, скачать их можно из специального раздела на «Госуслугах». Там же размещены подробные инструкции по их интеграции в каждую из перечисленных ОС.

Кто пострадает

Вероятнее всего, новое ограничение коснется в первую очередь владельцев смартфонов Apple iPhone. Приложения многих крупнейших российских банков давно удалены из магазина App Store, и Apple следит, чтобы банки не загружали новые их версии.

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С компьютера сайт Сбербанка пока работает без сертификатов

На фоне этого пользователям приходится пользоваться веб-версиями этих приложений, работающих через браузеры. По умолчанию на iPhone установлен фирменный обозреватель Apple Safari, в котором тоже нет российских сертификатов безопасности. Это означает, что у владельцев смартфонов Apple, не желающих пользоваться российскими браузерами или встраивать в мобильники российские сертификаты, могут возникнуть значительные трудности с доступом к собственным деньгам.

В экосистеме Android такой проблемы пока нет. Любое приложение можно установить из стороннего магазина или вручную при помощи АРК-файла.

Импортозамещение или санкции

Почему российские банки стали стремительно переходить на отечественные сертификаты безопасности только сейчас, к моменту выхода материала не сообщалось. Однако за два месяца до этого, в июне 2026 г., центр сертификации GlobalSign, один из крупнейших в мире, начал отзывать SSL-сертификаты у российских компаний в рамках поддержки антироссийских санкций.

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Nensuria / Freepik
Трудности с сертификатами банков - это очередное ограничение для россиян

Через несколько дней произошла вторая волна отзыва сертификатов у российских сайтов. Как пишет РБК, силами GlobalSign было отозвано более 300 доменных имен. В числе пострадавших оказались «Роснефть», Газпромбанк, АЛРОСА, ВЭБ.РФ и многие другие российские компании.

В конце июля 2026 г. GlobalSign забрал у ФНС России свой TLS-сертификат. Из-за этого перестал работать единый личный кабинет налогоплательщика, где можно не только оплатить налоги, но также оформить налоговый вычет и пр.

Геннадий Ефремов

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