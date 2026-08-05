5 главных мифов о миграции виртуальной инфраструктуры

За несколько лет российский рынок виртуализации стал заметно разнообразнее, и компаниям все чаще приходится переносить ИТ-сервисы между платформами. Но такие проекты часто оказываются сложнее, чем кажется на старте. О самых частых заблуждениях, которые мешают спланировать миграцию читайте в материале.

Еще несколько лет назад большинство компаний строили инфраструктуру вокруг нескольких зарубежных платформ. Сегодня для этого используют десятки отечественных решений — системы виртуализации, облачные платформы и сервисы IaaS (инфраструктура как услуга). Казалось бы, такое разнообразие должно было дать бизнесу больше технологической свободы. Однако на практике это превратилось в новый вызов: чем более мультиплатформенной становится ИТ-инфраструктура компании, тем труднее переносить сервисы между различными платформами, облаками и дата-центрами. Такой переезд уже не сводится к копированию виртуальных машин, а становится масштабным проектом по управлению данными.

Опыт сотен реализованных проектов показывает, что большинство сложностей при миграции связано не с технологическими ограничениями, а с неверными ожиданиями. Именно вокруг них и сформировались самые распространенные мифы о миграции. О том, почему они появились и что происходит на практике, рассказывает Антон Банчуков, директор департамента управления продуктами MIND Software.

Миф 1 Миграция — это просто перенос виртуальных машин Миф 2 Миграция — это один раз и навсегда Миф 3 Миграцию можно полностью автоматизировать Миф 4 Миграция — это конвертация виртуальных машин Миф 5 Нет разницы между онлайн и офлайн-миграцией миф 1 Миграция — это просто перенос виртуальных машин Один из самых распространенных подходов — рассматривать виртуальную машину как основной объект миграции. Кажется, что достаточно аккуратно перенести все ВМ (виртуальные машины), и дело сделано. Из-за этого сложность проекта чаще всего недооценивают. За каждой ВМ стоят приложения, базы данных, middleware (промежуточное программное обеспечение), механизмы безопасности, интеграции и множество взаимосвязей. Сама виртуальная машина — лишь среда, в которой работает один из компонентов системы. В итоге для бизнеса важно не то, сколько ВМ перенесли, а то, как после переключения будет работать ИТ-сервис. Поэтому в качестве объекта миграции стоит рассматривать всю автоматизированную систему с ее зависимостями, а не список виртуальных машин. Такой подход помогает заранее определить последовательность переноса, увидеть критические взаимосвязи между компонентами и избежать ситуации, когда инфраструктура уже перенесена, а сервис еще недоступен. Миф 2 Миграция — это один раз и навсегда Многие до сих пор воспринимают миграцию как разовое и болезненное мероприятие. Это представление сложилось в те годы, когда перенос инфраструктуры выполняли в основном вручную: он занимал много времени и часто приводил к ошибкам. Сегодня само представление о миграции поменялось. Еще до продуктивного переключения команды обычно проводят несколько тестовых миграций, проверяют работу сервисов и корректируют сценарии переноса. К тому же сама мультиплатформенная модель предполагает, что нагрузки и дальше будут перемещаться между площадками по мере того, как будут меняться требования бизнеса. Так миграция постепенно превращается из разового и рискованного мероприятия в управляемый, повторяющийся процесс. Она перестает быть исключительной мерой, становится одной из штатных инфраструктурных компетенций компании и к этому нужно быть готовыми. Миф 3 Миграцию можно полностью автоматизировать Современные средства миграции действительно автоматизируют большую часть рутинных операций. Но от инструмента нередко ждут, что он мгновенно заработает после установки, буквально «из коробки». На практике автоматизация требует предварительной подготовки. Архитектура инфраструктуры, политики информационной безопасности, сетевые настройки, лицензирование и внутренние регламенты различаются практически в каждой организации. Поэтому универсальный инструмент для миграции сначала необходимо адаптировать к особенностям конкретной среды. В крупных проектах такая подготовка может занимать недели и даже месяцы. Тогда и настраивают правила миграции, отрабатывают типовые сценарии и закладывают основу для дальнейшей автоматизации. После этого большая часть операций становится повторяемой и требует минимального участия инженеров. Автоматизация заметно сокращает объем ручной работы и число ошибок, но не заменяет инженерную подготовку проекта. Ее отдача напрямую зависит от качества первоначальной настройки. Миф 4 Миграция — это конвертация виртуальных машин Конвертация виртуальной машины действительно остается обязательным этапом миграции. И из-за обилия специализированных инструментов может сложиться впечатление, что этим весь процесс и ограничивается. На деле перенос образов — это только один из множества этапов проекта. После миграции предстоит заново наладить работу приложений, баз данных, сетевых сервисов, систем мониторинга, резервного копирования и средств защиты информации. Сами сценарии миграции тоже заметно различаются. В одних случаях применяют подход «lift and shift», когда инфраструктуру переносят без изменения внутреннего устройства. В других одновременно меняют операционную систему, обновляют прикладное ПО или перестраивают архитектуру сервиса. Такие проекты выходят далеко за рамки простой конвертации. Поэтому конвертацию образов удобнее считать стартом проекта, а не его финишем: основной объем работ приходится на то, чтобы весь стек сервиса заработал на новой платформе в привычном режиме. Миф 5 Нет разницы между онлайн и офлайн-миграцией Долгое время офлайн-миграция оставалась практически единственным надежным способом переноса инфраструктуры между платформами. Поэтому многие специалисты до сих пор считают остановку сервисов неизбежной частью проекта. Но современные средства репликации во многих сценариях позволяют выполнять онлайн или квазионлайн-миграцию: большая часть данных переносится заранее, а окно простоя сокращается до минимума. Здесь главное — не столько скопировать данные, сколько синхронизировать изменения и корректно переключить рабочие нагрузки. Такой сценарий подходит не для каждой инфраструктуры. Но большинство компаний, которые уже протестировали онлайн-перенос, обычно выбирают именно его. Если критичный сервис удается перенести почти без остановки, полный простой очень быстро перестает казаться единственным возможным вариантом. Предыдущий миф из Следующий Антон Банчуков,

директор департамента управления продуктами MIND Software Важно обеспечить технологическую независимость и диверсификацию решений. Большинство сложностей при миграции возникает не из-за ограничений инструментов, а из-за того, как оценивается сама задача. Миграция перестает быть разовой технической операцией и становится важной инфраструктурной компетенцией компании. Чем сложнее ИТ-ландшафт, тем важнее аудит, планирование, тестирование и понимание зависимостей между сервисами. Именно они позволяют превратить миграцию из источника рисков в управляемый проект с предсказуемыми сроками, высоким уровнем автоматизации и минимальным влиянием на бизнес. Что еще прочитать про миграцию инфраструктуры 1 Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 году 2 Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить? 3 CNewsMarket: Рейтинг платформ виртуализации 2025