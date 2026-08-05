5 главных мифов о миграции виртуальной инфраструктуры

Один из самых распространенных подходов — рассматривать виртуальную машину как основной объект миграции. Кажется, что достаточно аккуратно перенести все ВМ (виртуальные машины), и дело сделано. Из-за этого сложность проекта чаще всего недооценивают.
За каждой ВМ стоят приложения, базы данных, middleware (промежуточное программное обеспечение), механизмы безопасности, интеграции и множество взаимосвязей. Сама виртуальная машина — лишь среда, в которой работает один из компонентов системы.
В итоге для бизнеса важно не то, сколько ВМ перенесли, а то, как после переключения будет работать ИТ-сервис. Поэтому в качестве объекта миграции стоит рассматривать всю автоматизированную систему с ее зависимостями, а не список виртуальных машин. Такой подход помогает заранее определить последовательность переноса, увидеть критические взаимосвязи между компонентами и избежать ситуации, когда инфраструктура уже перенесена, а сервис еще недоступен.