Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?

Еще три года назад российский рынок платформ виртуализации жил в режиме экстренного импортозамещения. Сегодня большинство организаций уже завершили первые проекты миграции, а сами российские платформы прибавили в функциональности — но и выбирать стало сложнее. На рынке сформировались две модели: с опорой на собственную разработку и проекты на основе открытого кода. О плюсах и минусах обоих вендоры и заказчики поговорили на митапе CNews «Российские технологии виртуализации», который прошел 23 июня 2026 г.

От импортозамещения к промышленной эксплуатации

Рынок виртуализации в России за последние несколько лет прошел сразу несколько этапов развития. Если в 2022–2023 гг. основной задачей было максимально быстро заменить иностранные решения и минимизировать инфраструктурные риски, 2025 г. стал временем масштабных пилотных проектов. Компании тестировали платформы, сравнивали производительность, совместимость и возможности интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой. К середине 2026 г. этот этап фактически завершился: все больше организаций переходят к промышленной эксплуатации отечественных систем виртуализации.

2025 год стал временем масштабных пилотных проектов

«Российский рынок систем виртуализации бурно развивается. Выручка ключевых поставщиков растет на десятки процентов в год. Функциональность, а с ней и конкурентоспособность отечественных решений повышаются, тем не менее многие заказчики всё еще используют "трофейное" западное ПО. С учетом этого потенциал для дальнейшего роста остается очень высоким», — отметила модератор митапа, главный редактор CNews Александра Кирьянова.

Александра Кирьянова, главный редактор CNews: Многие заказчики всё еще используют «трофейное» ПО

Объем российского рынка платформ виртуализации в 2025 г. оценивается уже в 14–16 млрд руб. против 10 млрд годом ранее, по данным Аналитического центра АНО «ЦКИТ». При этом доля российских поставщиков в сегменте серверной виртуализации достигла около 80%, хотя установленная база VMware по-прежнему остается значительной, особенно в финансовом секторе и нефтегазовой отрасли.

По прогнозам аналитиков, к 2030 г. российский рынок программного обеспечения для управления виртуальной инфраструктурой может увеличиться примерно до 50 млрд рублей при среднегодовых темпах роста около 20%.

Импортозамещение останется главным драйвером развития рынка как минимум до 2028 года. Затем к нему добавится новый фактор — массовое обновление серверной инфраструктуры. Многие организации будут одновременно менять аппаратную платформу и программный слой виртуализации, поскольку перенос старых зарубежных решений на новое оборудование окажется невозможен или экономически нецелесообразен. В результате заказчики будут приобретать уже не отдельные гипервизоры, а комплексные программные стеки для управления вычислительными ресурсами, сетями, системами хранения данных и резервным копированием.

Вместе с масштабом рынка растет и конкуренция. Сегодня в реестре отечественного программного обеспечения зарегистрировано уже более 90 решений, относящихся к виртуализации. Однако действительно зрелыми специалисты называют лишь три десятка платформ. Именно поэтому перед ИТ-директорами встает уже не проблема отсутствия выбора, а необходимость объективно сравнить большое количество продуктов с разной архитектурой, функциональностью и уровнем готовности к промышленной эксплуатации.

Результатами исследований и рейтингов CNews на митапе поделилась Анжела Патракова, редактор CNews.

CNews Analytics: Топ-10 разработчиков платформ виртуализации, 2025

В рейтинге «Крупнейшие разработчики платформ виртуализации» учитывались проекты поставки систем вместе с VDI, так как у ряда вендоров платформа виртуализации и решение для виртуализации рабочих мест поставляются в рамках одной «коробки».

Анжела Патракова, редактор CNews: Сегодня российский рынок развивается по двум основным архитектурным моделям

«По итогам 2024 года топ-10 вендоров заработали за год 13 млрд руб., — отметила Анжела Патракова. — Лидером стала компания “Базис”. В 2024 г. она получила 4,6 млрд руб., на второй позиции расположился Orion soft, заработавшая 2,7 млрд. Замыкает тройку лидеров “Группа Астра”. — 1,7 млрд. Подавляющее большинство участников рейтинга, 83%, продемонстрировали положительную динамику роста выручки».

В рейтинге российских платформ виртуализации на конец 2025 г. также представлены компании, набравшие больше всего баллов в ходе исследования по таким критериям, как функциональность, универсальность, безопасность, катастрофоустойчивость.

CNews Analytics: Рейтинг российских платформ виртуализации, 2025

Аналитики CNews Market подготовили карту, которая показывает, на чем построены российские системы управления виртуализацией. Они отказались от традиционного сравнения платформ по количеству функций или производительности и решили посмотреть глубже, сгруппировав российские платформы по архитектуре системы управления виртуализацией.

По сути, это новый способ взглянуть на рынок: обсуждается не гипервизор, который для большинства заказчиков остается нижним технологическим уровнем, а сама система управления виртуализацией — программная оболочка, определяющая логику работы платформы, ее безопасность и управляемость.

Исследование показало, что сегодня российский рынок развивается по двум основным архитектурным моделям. Первая — использование известных open source-проектов. Вторая — разработка собственной системы управления виртуализацией.

Собственный код или Open Source

Одной из самых дискуссионных тем митапа стал вопрос архитектуры российских платформ виртуализации. Владелец продукта VMmanager компании ISPsystem Алексей Калуга предложил посмотреть на проблему не с точки зрения идеологии Open Source, а с позиции бизнеса, которому необходимы гарантии надежности, безопасности и долгосрочной поддержки.

Из презентации Алексея Калуги, ISPsystem: Риски открытого кода в виртуализации

«Использование открытых проектов в качестве основы для коммерческой платформы действительно позволяет ускорить разработку, однако одновременно делает производителя зависимым от внешнего сообщества, — отметил Алексей Калуга. — История проекта oVirt, развитие которого после ухода Red Hat фактически перешло к энтузиастам, наглядно показывает риски такого подхода. В результате заказчики могут столкнуться с неопределенными сроками устранения критических уязвимостей, отсутствием коммерческой поддержки и необходимостью самостоятельно решать вопросы сопровождения и сертификации».

Алексей Калуга, владелец продукта VMmanager ISPsystem: Собственная разработка упрощает проведение аудита кода

Сама ISPsystem сделала ставку на полностью собственную кодовую базу VMmanager. По словам Алексея Калуги, такой подход позволяет разработчику самостоятельно управлять жизненным циклом продукта, быстро выпускать обновления безопасности, оперативно устранять критические ошибки и не зависеть от решений сторонних проектов. Кроме того, собственная разработка упрощает проведение аудита кода, выполнение требований регуляторов и сертификацию по требованиям ФСТЭК, что особенно важно для государственных организаций и владельцев объектов критической информационной инфраструктуры.

Из презентации Алексея Калуги, ISPsystem: Преимущества собственной кодовой базы

При этом спикер подчеркнул, что сегодня конкурируют уже не отдельные продукты, а целые технологические стеки. Поэтому VMmanager развивается как часть экосистемы «Группы Астра», интегрируясь с Astra Linux, Termidesk, RuBackup, Kubernetes-платформой и другими решениями. Такой подход позволяет обеспечить совместимость компонентов, синхронизировать их развитие и предоставить заказчику единую точку технической поддержки.

Как конкурируют разработчики

Если несколько лет назад российские разработчики в первую очередь стремились создать альтернативу VMware, то сегодня конкуренция смещается на другой уровень. Речь идет уже не о гипервизоре как таковом, а о построении полноценной платформы управления ИТ-инфраструктурой, включающей средства резервного копирования, контейнеризации, программно-определяемые сети и хранилища, инструменты информационной безопасности и миграции.

Руководитель отдела технической поддержки продаж компании «Базис» Сергей Зизюлин отметил, что рынок решений для управления динамической ИТ-инфраструктурой развивается быстрее ИТ-рынка в целом.

По оценкам iKS-Consulting, его объем уже достиг 45,3 млрд руб., а среднегодовые темпы роста до 2031 года составят около 16%, что заметно выше средних показателей отрасли. При этом крупнейшим сегментом пока остается классическая серверная виртуализация и VDI, однако в ближайшие годы основной рост будет обеспечиваться программно-определяемыми сетями (SDN), системами хранения данных (SDS) и платформами контейнеризации.

Сергей Зизюлин, руководитель отдела технической поддержки продаж «Базис»: Экосистемный подход позволяет заказчикам наращивать функциональность без смены платформы

«Драйверами рынка остаются государственная политика импортозамещения, постепенное укрепление отечественных продуктов и переход компаний к программно-определяемой инфраструктуре. Вместе с тем разработчикам приходится учитывать и серьезные вызовы: нехватку квалифицированных специалистов, отсутствие полноценных аналогов отдельных зарубежных технологий, а также высокую фрагментацию российского рынка», — подчеркнул Сергей Зизюлин.

В этих условиях производители стремятся предложить заказчикам не отдельные продукты, а единую экосистему. Так, в портфель «Базиса» сегодня входят платформа серверной виртуализации Basis Dynamix, решение для виртуализации рабочих мест Basis Workplace, собственная платформа контейнеризации Basis Digital Energy, программно-определяемые сети Basis SDN, программно-определяемое хранилище Basis SDS, система резервного копирования Basis Virtual Protect и инструменты миграции с зарубежных решений. Все продукты развиваются как единая технологическая среда с общей архитектурой управления.

Презентация Сергея Зизюлина, «Базис»: Экосистема продуктов

По словам Сергея Зизюлина, именно экосистемный подход позволяет заказчикам постепенно наращивать функциональность без смены платформы: начиная с базовой виртуализации и по мере роста инфраструктуры переходя к построению частного облака, внедрению контейнерных платформ, программно-определяемых сетей и других компонентов современной ИТ-инфраструктуры.

Что говорят заказчики

Как процесс импортозамещения выглядит изнутри, рассказал представитель заказчика, начальник управления системного администрирования Россельхозбанка Павел Голубев. Он признался, что выбор новой платформы виртуализации оказался значительно сложнее, чем можно было предположить. Перед банком стояла задача подобрать отечественное решение из реестра российского ПО, способное заменить существующую инфраструктуру без снижения надежности и производительности.

Для этого специалисты банка пошли по максимально прагматичному пути.

Павел Голубев, начальник Управления системного администрирования АО «Россельхозбанк»: Каждая организация должна формировать собственную систему критериев

«Мы составили детальную матрицу сравнения отечественных платформ, включавшую десятки функциональных критериев — от централизованного управления и мониторинга до работы с сетевой инфраструктурой, системами хранения данных и механизмами высокой доступности. Однако изучением документации дело не ограничилось. Каждое решение проходило полноценные испытания на собственном тестовом стенде банка», — рассказал Павел Голубев.

Из презентации Павла Голубева, РСХБ: Аналитика перед внедрением

Именно практическое тестирование позволило увидеть разницу между маркетинговыми заявлениями производителей и реальными возможностями продуктов.

По словам Голубева, универсального набора требований не существует. Каждая организация должна формировать собственную систему критериев, исходя из особенностей своей инфраструктуры, требований информационной безопасности, масштабов эксплуатации и бизнес-процессов. То, что критично для банка федерального уровня, может оказаться совершенно необязательным для промышленного предприятия или региональной компании.

Еще один важный вывод проекта миграции — далеко не каждая отсутствующая функция становится препятствием для внедрения. Во многих случаях специалисты анализировали, можно ли компенсировать ее организационными процедурами, настройками или дополнительными инструментами. Если такое решение существовало и не создавало существенных рисков, отсутствие той или иной возможности переставало быть критичным фактором при выборе платформы.

В результате Россельхозбанк выбрал платформу «РЕД Виртуализация». Проект предусматривал не только замену программного обеспечения, но и серьезное обновление инфраструктуры. Зарубежные серверы HP постепенно заменялись российским оборудованием, а вместо VMware внедрялась отечественная платформа виртуализации.

Основной этап миграции стартовал осенью 2024 г. За 47 дней специалисты перевели инфраструктуру на новую платформу, подключив около 500 серверов виртуализации. Помимо центрального дата-центра, новые инстансы были развернуты еще в 64 филиалах банка.

Импортозамещение останется главным драйвером развития рынка как минимум до 2028 года

Некоторые инструменты пришлось дорабатывать уже по ходу проекта. Так, совместно с производителем были реализованы механизмы автоматизированной настройки серверов, подготовлено решение для миграции виртуальных машин между кластерами через API, доработаны алгоритмы работы с тонкими дисками и оптимизированы настройки высокой доступности.

При этом часть ограничений пока остается актуальной. Среди них — отсутствие полноценного распределенного виртуального коммутатора, ограничения по количеству виртуальных сетей, недостаточно развитые средства централизованного управления крупной инфраструктурой, резервное копирование только по сети, а также сравнительно скромные встроенные возможности мониторинга. Эти вопросы, по словам представителей банка, продолжают обсуждаться с разработчиком и постепенно решаются в новых версиях продукта.

Виртуализация плюс ИИ: что дальше?

На площадке митапа также состоялась финальная дискуссия, которая показала, что рынок постепенно уходит от обсуждения отдельных функций платформ к более фундаментальным вопросам. Одной из центральных тем стала проблема выбора между решениями, построенными на базе Open Source, и платформами с полностью собственной кодовой базой. Как отметил Павел Голубев, для заказчиков обилие продуктов, использующих общую технологическую основу, лишь усложняет выбор. Протестировать каждое решение невозможно, поэтому все большую роль начинают играть независимые исследования рынка и опыт крупных внедрений.

Одной из тем дискуссии стало применение искусственного интеллекта в инфраструктурном ПО

Участники рынка сошлись во мнении, что российские платформы уже способны решать большинство задач корпоративной виртуализации, однако заказчики ждут дальнейшего развития отдельных функций — геораспределенной отказоустойчивости, «живой» миграции между площадками, более удобных инструментов централизованного управления и расширения возможностей резервного копирования. При этом разработчики подчеркивали, что многие из этих функций уже находятся в дорожных картах ближайших релизов.

Еще одной темой стало применение искусственного интеллекта в инфраструктурном ПО. Пока вендоры относятся к этой технологии достаточно прагматично. В частности, ISPsystem, по словам Алексея Калуги, уже начала внедрять ИИ-ассистентов для работы с документацией и поддержки пользователей, однако более сложные сценарии автоматизации компания планирует реализовывать только там, где они действительно приносят практическую пользу, а не становятся формальной «галочкой» в списке возможностей продукта.

В реестре отечественного программного обеспечения зарегистрировано более 90 решений в области виртуализации

Что касается перспектив российских платформ на зарубежных рынках, представители разработчиков подтвердили, что уже реализуют международные проекты и рассматривают экспорт как одно из направлений дальнейшего роста. Вместе с тем очевидно, что пока главным приоритетом остается все же развитие продуктов с учетом запросов российских заказчиков.