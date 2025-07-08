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Дамаск Цифровая Безопасность
«Дамаск Цифровая Безопасность» — российская компания-разработчик систем защиты информации. Резидент Сколково. Компанией разработаны метод защиты информации и технология его применения. Метод «Динамической подмены данных» является криптографическим и обеспечивает постквантовую стойкость защищаемой информации.
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|Решение «Дамаск» полностью совместимо с серверами OpenYard 1
Дамаск Цифровая Безопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Центр открытых разработок - OpenYard RS - серия серверов 6 1
|Intel x86 - архитектура процессора 1924 1
|Курилина Наталья 12 1
|Клочко Юрий 5 1
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