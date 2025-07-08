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Клочко Юрий
УПОМИНАНИЯ
Клочко Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2904 1
|ГПБ - Газпромбанк 1114 1
|Газпром нефть 645 1
|Альфа-Банк 1804 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
|Забанных Антон 12 1
|Верховский Николай 2 1
|Котенко Игорь 3 1
|Суржко Денис 8 1
|Голованов Сергей 66 1
|Матвеев Даниил 3 1
|Плуготаренко Сергей 85 1
|Арутюнян Александр 1 1
|Шейкин Артем 37 1
|Медунов Андрей 4 1
|Крайнов Александр 17 1
|Дылов Дмитрий 3 1
|Онищенко Владислав 97 1
|Каширин Алексей 3 1
|Бухановский Александр 16 1
|Зинкевич Сергей 61 1
|Казарян Карен 80 1
|Шпильман Алексей 6 1
|Шараев Максим 2 1
|Безбогов Сергей 55 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150620 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 1
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