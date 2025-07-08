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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178277
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Клочко Юрий


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Решение «Дамаск» полностью совместимо с серверами OpenYard 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
13.10.2023 Нейросети и не только: куда движется российская ИТ-отрасль 1
29.07.2014 Для тех, кому запретили Google: Mail.Ru запускает почту для образовательных учреждений 1
18.12.2012 «АйТи» оснастила интерактивными комплексами аудитории РГУ нефти и газа 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Клочко Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7880 2
VK - Mail.ru Group 3493 1
Google LLC 12007 1
АйТи 1391 1
Quorum - Кворум - 128 1
Крок - Croc 1787 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13408 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5074 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1033 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 31 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 171 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2904 1
ГПБ - Газпромбанк 1114 1
Газпром нефть 645 1
Альфа-Банк 1804 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3158 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1410 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3167 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53853 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13057 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15562 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3010 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25086 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7706 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5091 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13129 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9417 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6162 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11979 1
Микрофон - Microphone 2618 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13021 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7551 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4090 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8468 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4011 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1750 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11700 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 383 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2172 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 495 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11857 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22070 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16382 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3479 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26229 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2018 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 565 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6396 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 683 1
Data Fusion - Слияние данных 76 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 936 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5445 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1388 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6991 1
Computational biology - Вычислительная биология 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29552 1
Microsoft Outlook 1422 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 166 1
Adobe Connect 24 1
СалютДевайсы - GigaChat 271 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 174 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 66 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 37 1
Забанных Антон 12 1
Верховский Николай 2 1
Котенко Игорь 3 1
Суржко Денис 8 1
Голованов Сергей 66 1
Матвеев Даниил 3 1
Плуготаренко Сергей 85 1
Арутюнян Александр 1 1
Шейкин Артем 37 1
Медунов Андрей 4 1
Крайнов Александр 17 1
Дылов Дмитрий 3 1
Онищенко Владислав 97 1
Каширин Алексей 3 1
Бухановский Александр 16 1
Зинкевич Сергей 61 1
Казарян Карен 80 1
Шпильман Алексей 6 1
Шараев Максим 2 1
Безбогов Сергей 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 150620 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30564 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53113 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2521 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14324 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11357 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1989 1
Образование в России 2408 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 421 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49646 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10280 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8245 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 105 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 479 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 188 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 374 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 28 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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