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Computational biology Вычислительная биология

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.10.2026 ИИ тут правит бал: десятое ежегодное исследование «Ростелекома» глобальных цифровых трендов 1
06.12.2024 Тренды с восточным акцентом: «Ростелеком» представил ежегодное исследование развития глобальных треков цифровизации 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Computational biology и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11076 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5742 1
Yandex - Яндекс 9424 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16235 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1268 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9590 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 152 1
BSSG - Business Solutions & Service Group - БССГ 3 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 50 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 1
ГПБ - Газпромбанк 1298 1
Альфа-Банк 1997 1
Газпром нефть 751 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 150 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24232 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 861 1
Индустрия 5.0 - Industry 5.0 6 1
Virtual mouse - Виртуальная мышь 2 1
Cyberbiosecurity - Кибербиобезопасность 1 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 183 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2884 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7645 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1213 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2685 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18458 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1674 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36180 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3232 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 225 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27136 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3900 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 853 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2687 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6745 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1618 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 357 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1258 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11994 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29972 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2765 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6643 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1396 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 12 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2521 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1880 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1608 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13841 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 723 1
Data Fusion - Слияние данных 104 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18542 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11664 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14923 1
Pervasive Computing - ubicomp - Ubiquitous computing - Повсеместные вычисления 7 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7451 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 114 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 42 1
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Бухановский Александр 21 1
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Сидорюк Алексей 18 1
Бурнаев Евгений 29 1
Безбогов Сергей 72 1
Павленко Анастасия 15 1
Левова Ирина 25 1
Стятюгин Роман 46 1
Суржко Денис 8 1
Дылов Дмитрий 6 1
Рукавишникова Ирина 6 1
Рего Андрей 8 1
Клочко Юрий 6 1
Турдаков Денис 2 1
Шейкин Артем 45 1
Каширин Алексей 3 1
Шпильман Алексей 9 1
Котенко Игорь 3 1
Матвеев Даниил 3 1
Арутюнян Александр 1 1
Медунов Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 169121 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19434 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55165 1
Азия - Азиатский регион 5963 1
Индия - Bharat 5924 1
Бразилия - Федеративная Республика 2536 1
Турция - Турецкая республика 2656 1
Саудовская Аравия - Королевство 675 1
Иран - Исламская Республика Иран 1162 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4499 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 550 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10603 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58676 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54293 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18480 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3083 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1295 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11551 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8691 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 610 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 32 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 128 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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