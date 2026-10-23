Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Computational biology Вычислительная биология
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Computational biology и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 1
|ГПБ - Газпромбанк 1298 1
|Альфа-Банк 1997 1
|Газпром нефть 751 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 1
|Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 150 1
|Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 114 1
|VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 42 1
|Шараев Максим 2 1
|Геворкян Тигран 6 1
|Глазков Борис 48 1
|Онищенко Владислав 98 1
|Федоров Алексей 143 1
|Казарян Карен 85 1
|Плуготаренко Сергей 89 1
|Голованов Сергей 79 1
|Бухановский Александр 21 1
|Крайнов Александр 20 1
|Сидорюк Алексей 18 1
|Бурнаев Евгений 29 1
|Безбогов Сергей 72 1
|Павленко Анастасия 15 1
|Левова Ирина 25 1
|Стятюгин Роман 46 1
|Суржко Денис 8 1
|Дылов Дмитрий 6 1
|Рукавишникова Ирина 6 1
|Рего Андрей 8 1
|Клочко Юрий 6 1
|Турдаков Денис 2 1
|Шейкин Артем 45 1
|Каширин Алексей 3 1
|Шпильман Алексей 9 1
|Котенко Игорь 3 1
|Матвеев Даниил 3 1
|Арутюнян Александр 1 1
|Медунов Андрей 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481250, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481250, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.