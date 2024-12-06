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Тренды с восточным акцентом: «Ростелеком» представил ежегодное исследование развития глобальных треков цифровизации

Искусственный интеллект (ИИ) подтвердил свой статус главного глобального тренда уже шестой год подряд. А в топ-3 треков произошли важные изменения: по интегральной оценке, на второе место вышел диджитал в интересах здоровья (E-health), а на третьем месте оказалась вычислительная биология (Computational biology), поднявшись сразу на пять строчек. Причем общее лидерство ИИ обеспечивают патенты и публикации, а вот инвесторы больше всего вкладываются в E-health и Computational biology. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

На международной арене пальму первенства уже пять лет прочно удерживает Китай, обогнав США еще в 2019 г. В целом, инновационный вклад Азии и глобального Юга становится все заметнее, например, за восемь лет Индия поднялась в страновом рейтинге с шестого на третье место. Выше в рейтинге стали Бразилия, Саудовская Аравия, Иран, Турция и другие страны. Таким образом, тезис, что ветер инноваций теперь приходит с Востока, а не с Запада, получает статистическое подтверждение.

Эти и многие другие данные содержатся в восьмом ежегодном исследовании глобальных трендов цифровизации, который выпускает «Ростелеком». Для подготовки последнего отчета с помощью технологий искусственного интеллекта в открытых и закрытых источниках было проанализировано 119 млн научных статей, 46,5 млн патентов и 1,6 млн публикаций в СМИ, а также сделки в высокотехнологической сфере общим объемом свыше 32 трлн долларов.

Топ-20 трендов цифровизации: искусственный интеллект (Artificial Intelligence); цифровое здоровье (e-Health); вычислительная биология (Computational biology); мобильные сети (Mobile networks); интеллектуальный анализ данных (Data mining); блокчейн (Blockchain); робототехника (Robotics); информационная безопасность (Information security); социальные сети (Social Media); интеллектуальные сети электроснабжения (Smart Grid); беспилотные автомобили (Autonomous vehicles); мобильные платформы (Mobile platforms); мобильные сети пятого поколения (5G); спутниковая связь (Satellite); компьютерные игры (Computer games); облачные технологии (Cloud); релевантный поиск данных (Information Retrieval); жидкокристаллические дисплеи (LCD); оптические сети (Optical network); параллельные вычисления (Data intensive processing).

Вышедшие в лидеры рейтинга E-health и Computational biology получили мощный импульс развития благодаря растущему интересу к вопросам здоровья в постковидные времена. Вместе с тем, последние пару лет происходит снижение инновационной активности во всем мире и, в частности, в России, после инвестиционного бума в период COVID-19. Таким образом, пандемия стала одним из лучших периодов для digital-инноваций.

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Облака

Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома»: «Наше ежегодное исследование глобальных трендов цифровизации стало традиционным и доверенным источником информации для решения задач стратегического планирования. Как всегда, важной частью работы стало выявление не только главных трендов — среди них лидерство искусственного интеллекта ничто пока оспорить не может. Однако, если “шумят” вокруг искусственного интеллекта, то деньгами вкладываются больше в цифровизацию здравоохранения. Особый интерес представляет изучение так называемых слабых сигналов — только зарождающихся, но уже быстрорастущих трендов. Среди таких технологий все чаще фигурирует приставка “био”, что означает стремительный рост интереса к конвергенции цифровых и биологических, естественно-природных подходов к решению стоящих перед человечеством задач».

Топ-15 зарождающихся трендов: диффузионная модель (Diffusion model); индустрия 5.0 (Industry 5.0); неназемные сети (Non terrestrial networks); виртуальная мышь (Virtual mouse); кибербиобезопасность (Cyberbiosecurity); дроны для криминалистики (Drone forensics); интегрированные спутниково-наземные сети (Integrated satellite terrestrial network); прогнозирование траекторий движения пешеходов (Pedestrian trajectory prediction); семантическая коммуникация (Semantic communication); нулевое доверие (Zero trust); поведенческие науки (Behavioral science); биологические алгоритмы (Bio inspired algorithms); совместное позиционирование (Collaborative positioning); контрастивное обучение (Contrastive learning); обучение предпочтениям (Preference learning).

Виртуальная мышь, например, меняет традиционные способы коммуникации и взаимодействия человека с цифровым миром — управление курсором осуществляется с помощью движений пользователя. А принцип нулевого доверия призван повысить безопасность данных и операций — все устройства и пользователи должны заново подтверждать свою личность перед доступом к ресурсам с помощью многофакторной индентификации.

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