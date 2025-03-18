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Рего Андрей
Рего Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 110 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
|Зайков Максим 25 1
|Талдыкина Наталья 42 1
|Ткаченко Ирина 3 1
|Ким Борис 75 1
|Дубынин Дмитрий 10 1
|Чинкова Мария 28 1
|Герчук Михаил 88 1
|Акилин Павел 3 1
|Пятигор Александр 7 1
|Котенко Игорь 3 1
|Суржко Денис 7 1
|Голованов Сергей 64 1
|Матвеев Даниил 3 1
|Плуготаренко Сергей 82 1
|Арутюнян Александр 1 1
|Шейкин Артем 35 1
|Медунов Андрей 3 1
|Крайнов Александр 16 1
|Колесникова Дарья 6 1
|Дылов Дмитрий 3 1
|Онищенко Владислав 97 1
|Каширин Алексей 3 1
|Рябоконь Андрей 1 1
|Шадаев Максут 1020 1
|Бухановский Александр 15 1
|Казарян Карен 74 1
|Шпильман Алексей 6 1
|Муртазин Эльдар 68 1
|Шараев Максим 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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