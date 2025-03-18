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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рего Андрей


18.03.2025 «Вымпелком» тестирует базовые станции «Иртеи». Компания может заключить контракт на 30 млрд рублей на их покупку 1
10.10.2024 Власти хотят разрешить строить базовые станции ближе к жилым домам 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
12.07.2023 МТС внедрит технологии машинного зрения для мониторинга состояния объектов «Россети Урал» 1
19.06.2023 МТС и «Россети Сибирь» займутся поиском хищений в электросетях с помощью Big Data и искусственного интеллекта 1
15.11.2021 Минцифры: через портал госуслуг подтверждено 13,3 млн корпоративных SIM-карт 1
23.09.2010 МТС разрешил оплачивать со счета все, кроме алиментов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Рего Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8799 4
МегаФон 9040 3
Ростелеком 9800 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2929 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Intervale - Интервейл 46 1
Yandex - Яндекс 7492 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4947 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 949 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 123 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 26 1
МТС - Иртея 39 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 593 2
NanduQ - Qiwi 997 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 30 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 265 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
ГПБ - Газпромбанк 1093 1
Газпром нефть 627 1
Альфа-Банк 1783 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 156 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1097 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 110 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28053 4
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5139 1
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МТС EnergyTool 12 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5304 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 48 1
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Шадаев Максут 1020 1
Бухановский Александр 15 1
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Шпильман Алексей 6 1
Муртазин Эльдар 68 1
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Россия - СЗФО - Вологодская область 697 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 616 1
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1641 1
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Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1295 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3582 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2369 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6778 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 387 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4070 1
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IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 219 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8844 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
Mobile Research Group 82 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 448 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 343 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 23 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 58 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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