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Пятигор Александр



24.01.2025 МТС разработала ИТ-систему поиска майнинговых ферм, ворующих электроэнергию 1
27.09.2024 «Россети Московский регион» и «АйТи Чардж» договорились о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей 1
12.09.2024 Александр Пятигор возглавил «Россети Московский регион» 1
07.06.2024 «Россети Урал» и «Аквариус» будут совместно работать над созданием отечественной облачной платформы Центра хранения и обработки данных 1
06.06.2024 «ПРОТЕЙ Технологии» и «Россети Урал» объединят усилия для обеспечения информационной безопасности критической инфраструктуры 2
12.07.2023 МТС внедрит технологии машинного зрения для мониторинга состояния объектов «Россети Урал» 1
12.07.2023 «Россети Урал» и «СКБ Контур» договорились о сотрудничестве 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Пятигор Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1258 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1043 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 580 6
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 2
Верный - торговая сеть 291 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6225 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 734 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20622 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3850 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6774 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 476 1
Умные платформы 1684 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3823 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5781 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12525 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2306 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24141 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1562 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16143 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 296 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2070 1
Видеокамера - Camcorder 2263 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10178 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1559 1
МТС EnergyTool 5 1
Александров Алексей 10 1
Калинин Алексей 65 1
Кравченко Константин 90 1
Сродных Михаил 63 1
Пятигора Александр 1 1
Матвиевский Дмитрий 1 1
Рего Андрей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2941 4
Россия - УФО - Челябинская область 1212 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1445 2
Россия - УФО - Свердловская область 1496 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7431 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1212 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1198 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 1
Энергетика - Energy - Energetically 5088 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1901 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6917 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8040 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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