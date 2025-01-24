Пятигор Александр
Пятигор Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1559 1
|МТС EnergyTool 5 1
|Александров Алексей 10 1
|Калинин Алексей 65 1
|Кравченко Константин 90 1
|Сродных Михаил 63 1
|Пятигора Александр 1 1
|Матвиевский Дмитрий 1 1
|Рего Андрей 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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