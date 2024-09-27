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«Россети Московский регион» и «АйТи Чардж» договорились о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей

Подписано Соглашение о сотрудничестве для развития зарядной инфраструктуры в столичном регионе между одной из самых крупных электросетевых компаний страны «Россети Московский регион» и ведущим российским разработчиком программного обеспечения для комплексного решения задач по управлению зарядными станциями для электромобилей ООО «АйТи Чардж». Об этом CNews сообщили представители «Россети Московский регион».

Документ подписали генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор и генеральный директор ООО «АйТи Чардж» Дмитрий Матвиевский.

Компании будут взаимодействовать в сфере обучения и технического консультирования для повышения компетенций персонала в области зарядной инфраструктуры. Планируется провести совместный анализ рынка зарядной инфраструктуры и электротранспорта в Московском регионе и определить наиболее целесообразные места размещения зарядных станций. Также усилия компаний будут направлены на согласование порядка и экономического эффекта размещения зарядной инфраструктуры на фасадах трансформаторных подстанций «Россети Московский регион».

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«Соглашение обеспечит применение новейших технологий и профессиональных ИT-решений при развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей. Это даст новый импульс росту сети современных и удобных зарядных станций и, соответственно, увеличению числа экологичных автомобилей в Московском регионе», – сказал Александр Пятигор.

«Мы уверены, что сотрудничество «АйТи Чардж» в качестве профессионального оператора ЭЗС с компанией «Россети Московский регион» в качестве ключевого игрока в развитии зарядной инфраструктуры в столичном регионе гарантированно приведет к увеличению числа зарядных станций, оснащенных удобным программным обеспечением для их комфортной эксплуатации. Это станет весомой мотивацией для жителей городов к покупке электротранспорта», – сказал Дмитрий Матвиевский.

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