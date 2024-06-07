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«Россети Урал» и «Аквариус» будут совместно работать над созданием отечественной облачной платформы Центра хранения и обработки данных

Компании «Россети Урал» и «Аквариус» договорились о развитии партнерских отношений. Соглашение подписано в присутствии заместителя генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константина Кравченко, подписи на документ поставили генеральный директор ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор и председатель совета директоров ГК «Аквариус» Алексей Калинин. Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

Соглашение между российским разработчиком и производителем ИТ-решений ГК «Аквариус» и электросетевой компанией «Россети Урал» укрепляет сотрудничество в области реализации программы импортозамещения и создания отечественной платформы хранения и обработки данных.

В рамках соглашения компании договорились об объединении усилий, опыта и консолидации ресурсов для внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы электроэнергетики. Для этого ГК «Аквариус» рассмотрят возможность проведения опытно-промышленной эксплуатации своих продуктов на объектах электросетевого комплекса. Это позволит компаниям оптимизировать работу и повысить качество выполняемых услуг. Помимо этого, сторонами рассматривается возможность применения цифровых решений с использованием искусственного интеллекта в проектах 2024-2030 гг.

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«Мы объединили усилия с крупным российским поставщиком компьютерной техники и разработчиком информационных технологий для создания совместных решений в области электроэнергетики. Ключевым аспектом для нас является переход на отечественные сервисы, в том числе создание вычислительных ресурсов и технологий хранения данных на отечественной платформе. Взаимодействие со специалистами ГК «Аквариус» позволит реализовать поставленные задачи. Мы будем поддерживать коллег и создавать все условия для проведения опытно-промышленной эксплуатации на объектах «Россети Урал», - сказал генеральный директор ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор.

«Цифровизация неизбежно затрагивает все отрасли экономики, включая ТЭК. У отраслевых заказчиков есть большой запрос на работу с технологическими данными: хранение, передачу, обмен, в том числе в режиме реального времени. Важным критерием работы с такими данными является обеспечение их информационной безопасности, что достижимо только с использованием российских решений. Поэтому наша предстоящая совместная работа с крупнейшим игроком ТЭК – это верный шаг на пути к технологическому суверенитету страны», - сказал председатель совета директоров ГК «Аквариус» Алексей Калинин.

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