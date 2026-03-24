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Softline Цифровые Решения Axoft Distribution Online ADO

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.03.2026 Новый электровелосипед ADO A20 S Pro на российском рынке 1
09.04.2025 Axoft и Avanpost объявляют о стратегическом сотрудничестве 1
13.03.2025 Вячеслав Бархатов, Axoft Global: Тренд на фрагментарное импортозамещение сменился запросом на комплексный подход 1
23.04.2024 Новый горный электровелосипед ADO DECE 300С уже в России 1
16.04.2024 Электровелосипеды ADO A20S и A28 для города 1
21.03.2024 Новые электровелосипеды ADO на российском рынке 1
05.04.2018 Axoft начал продавать решения «Кода безопасности» онлайн 3
31.07.2017 Axoft: что нужно знать о работе с современным дистрибутором 2
03.06.2016 Оборот Axoft по итогам 2015 финансового года вырос на 21% 2
16.09.2013 Oracle ZS3 ускоряет бизнес-аналитику и выполнение запросов к базам данных 1
24.08.2011 Петер Менгель: Мы ищем "невозможные" проекты 1
16.05.2011 Вышел новый релиз системы бюджетирования и управленческого анализа Organic 1.81 1
29.10.2010 ZyXEL начала поставки на российский рынок универсальной коммуникационной системы IP-телефонии X8004 1
08.06.2010 Polar Bear выпустила новые электроприводы для систем вентиляции и кондиционирования 1
01.12.2009 Вышла новая версия системы автоматизации финансовых институтов Diasoft FA# 1
13.04.2006 Microsoft нашла 10 "дыр" в IE 1
12.04.2006 В Windows критическая уязвимость 1
14.09.2004 "Санрайз-Про" внедрил АСУ на платформе "1С:Предприятие 8.0" 1
04.08.2004 ViewSonic продала дочернюю компанию 1
06.08.2001 УКЦ Interface разработал новый курс по Microsoft Visual Basic 1
03.10.2000 Microsoft выпустила Visual Studio.NET Beta 1 1

Публикаций - 22, упоминаний - 26

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25668 5
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 423 5
Ланит - diHouse - Дихаус 261 4
9452 3
Oracle Corporation 7045 2
Код Безопасности 781 2
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 86 2
IQReserve - IQR - Интеллектуальный резерв 10 1
Kerio Technologies 66 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 1
JDSU - JDS Uniphase 219 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
HP Software 54 1
Polar - Полар 115 1
Ross Systems 24 1
Фаст Финанс 1 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 108 1
Veritas - Seagate NSMG - Seagate Software Network and Storage Management Group - Seagate Software 25 1
Санрайз Про - Sunrise Pro 8 1
QAD 40 1
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies 26 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - IT Guard - АйТи Гард 7 1
Samsung Electronics 10975 1
Ростех - Автоматика Концерн 1815 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5564 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1724 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 1
Softline - Софтлайн 3646 1
HP Inc. 5868 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2378 1
Новые облачные технологии (НОТ) 483 1
Acronis - Акронис 485 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1719 1
VK - Mail.ru Group 3586 1
Diasoft - Диасофт 1114 1
Red Hat 1369 1
ZyXEL Communications 308 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 262 1
1С-Рарус 965 1
ЕКА Топливная компания 148 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3597 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3786 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 60 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27054 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63867 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35588 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33036 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34167 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12889 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27954 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3116 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12032 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60751 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25020 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13596 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1767 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10544 2
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 216 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13683 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15809 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12023 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26067 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14665 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9765 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26453 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9905 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13445 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1792 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6632 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24041 2
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 314 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7451 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8483 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2806 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 182 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3716 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 930 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 461 1
FinTech - Детектор банкнот - Определитель купюр - Счетчик банкнот 9 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 903 1
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 150 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1188 4
Microsoft Windows 16759 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2527 3
Microsoft ActiveX 212 3
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - AxoftCloud 13 2
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1587 2
Microsoft Windows XP 2430 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1771 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 325 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 127 1
SAP Sybase 292 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2338 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 480 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 60 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 118 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 1
InterSystems Cache 143 1
InterSystems Ensemble 59 1
Honeywell Metrologic 54 1
Microsoft Expression Studio - Microsoft Expression Web - Microsoft FrontPage 44 1
Ross Systems iRenaissance ERP 34 1
InterSystems DeepSee 7 1
Terrasoft CRM 26 1
Diasoft 5NT 24 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 72 1
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 1
Microsoft Windows Address Book 10 1
OpenText - Fortify - HP Fortify 26 1
Oracle Database - Oracle HCC - Oracle Hybrid Columnar Compression 8 1
Oracle - Sun Solaris DTrace 20 1
Oracle Intelligent Storage Protocol - OISP 3 1
Oracle ZS3 Series Storage 7 1
Linux OS 11383 1
Новые облачные технологии - МойОфис 947 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 1
Intel x86 - архитектура процессора 2133 1
Oracle Java - язык программирования 3446 1
Прибочий Михаил 44 2
Коваленко Алексей 1 1
Кириллов Михаил 15 1
Бархатов Вячеслав 9 1
Филимонов Сергей 46 1
Palahniuk Chuck - Паланик Чак 3 1
Поленовская Надежда 7 1
Гогуа Шалва 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 164049 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14745 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47191 3
Казахстан - Республика 5986 2
Европа 24884 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 390 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5446 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 69 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18908 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54361 1
Азия - Азиатский регион 5878 1
Беларусь - Белоруссия 6236 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1405 1
Германия - Федеративная Республика 13135 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 528 1
Узбекистан - Республика 1974 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1402 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3318 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52854 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17957 5
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 178 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56965 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3277 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8422 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5957 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33249 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1897 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 859 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 371 2
Налогообложение - Амортизационные отчисления - Depreciation charges 35 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10149 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21311 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6094 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 587 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 817 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6516 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11627 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15801 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4772 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10777 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3358 1
Ergonomics - Эргономика 1737 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5072 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3927 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8748 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7367 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 1
Энергетика - Energy - Energetically 5767 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6643 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3108 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3303 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4577 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 489 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11149 1
Импортозамещение - параллельный импорт 605 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2284 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1005 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 242 1
Optics 142 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1450549, в очереди разбора - 728420.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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