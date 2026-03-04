Разделы

«КомпТек» и «Пруфтек ИТ» заключили дистрибьюторское соглашение

Российский дистрибьютор ИТ-решений «КомпТек» и разработчик AIOps-платформы Artimate компания «Пруфтек ИТ» объявили о заключении соглашения о сотрудничестве. Партнерство позволит «КомпТек» расширить ассортимент продуктов за счет российской AIOps-платформы Artimate.

Artimate — аналитическая AIOps-платформа, использующая искусственный интеллект и машинное обучение для автоматической обработки и анализа большого объема событий из систем ИТ-мониторинга, объединения инцидентов в единую картину, визуализации причинно-следственных связей и прогнозирования сбоев. Artimate автоматически коррелирует события из разных систем, обогащает их полезным контекстом, определяет первопричины и выдает рекомендации, снижая нагрузку на персонал и обеспечивая стабильную работу критичных бизнес-сервисов.

«КомпТек» — российский дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного оборудования, систем хранения данных, компьютерной техники и ИТ-решений. Компания работает на рынке с 1995 г.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
«Соединение высокого уровня экспертизы «КомпТек» и инновационного продукта – интеллектуальной платформы Artimate позволит нашим партнерам и их заказчикам с распределенной ИТ-инфраструктурой повысить отказоустойчивость сети, прогнозировать сбои, повысить скорость реакции на события, а также снизить затраты на персонал», — отметил Максим Ковалёв, руководитель направления по развитию бизнеса «КомпТек».

«Партнерство с «КомпТек» открывает Artimate доступ к проверенной партнерской сети и экспертизе в области ИТ-инфраструктуры. Вместе мы поможем заказчикам перейти от реактивного реагирования на инциденты к проактивному предотвращению сбоев и обеспечить непрерывность критичных бизнес-процессов с помощью отечественного AIOps-решения», — отметил Артем Парфенов, директор по работе с партнерами Artimate.

