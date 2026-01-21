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AKVIS Аквис Аквис Лаб

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.01.2026 Группа компаний Mont добавила в линейку первый отечественный графический редактор AliveColors 3
01.12.2025 Партнерам Axoft в России и ВЕЦА теперь доступен графический редактор AliveColors 2
27.10.2025 «Инферит ОС» и «АКВИС Лаб» подтвердили совместимость графического редактора AliveColors с ОС «МСВСфера» 9 2
17.01.2025 В России создана собственная редакционная система для печати газет и журналов. Но от наследия Adobe все равно избавиться не вышло 1
03.07.2006 "Аквис" обновила ПО для фотокоррекции 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

AKVIS и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3743 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 2
Alpha Systems - Альфа Системс 13 1
IT Universe - Filestone - Центр бизнес-технологий, ЦБТ 7 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Forbion - Форбион 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Microsoft Corporation 25775 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Oracle Corporation 7074 1
Autodesk 639 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
Adobe Systems 1597 1
Salesforce 498 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 1
MONT - МОНТ 187 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
1С - Мегаплан 104 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 1
Ingram Micro 64 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 1
CraftTalk - Крафт-Толк 81 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 37 1
Tech Data 26 1
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 38 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 51 1
Advantum - Адвантум 14 1
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 42 1
АвтоТрекер 104 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 37 1
UDV group - ЮДВ групп 55 1
АНТ-ЦС - АНТ-Цифровые Сервисы 44 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 1
УЭСК - Уренгойская электросетевая компания - УГЭС - Уренгойгорэлектросеть 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Графический редактор - Graphic Editor 116 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография - Постквантовое шифрование 59 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 635 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - Концепция всегда включенного ПК - Постоянно подключенные устройства - Постоянная доступность сети-сервиса 235 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 907 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 581 1
Web-client - Веб-клиент 237 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 1
AKVIS - AliveColors 9 5
Adobe Photoshop 804 4
Linux OS 11533 3
Apple macOS 2419 2
Microsoft Windows 16882 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
AKVIS - Enhancer 1 1
АвтоТрекер - Wiafleet - решение для мониторинга и управления транспортом 3 1
SEA-AI - Smart Enterprise Assistant 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 1
Qsoft - amoCRM 154 1
1С:Полиграфия 21 1
i-Sys Doctrix Platform 43 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 1
MSoft - MFlash 26 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft Distribution Online - ADO 22 1
Adobe Illustrator 136 1
Adobe InDesign 67 1
Atlassian - Confluence 183 1
Inkscape 24 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
Leta Group - Дамаск СУО - Дамаск МФЦ - Дамаск-Банк - Дамаск-ФМС - Дамаск-МЕД 15 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Carbon Soft - EvaTeam 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 1
Т1 Иннотех - Мирион 8 1
МТС Future Crew - CICADA8 55 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 117 1
Ideco NGFW 52 1
ИТБ - Инновационные Технологии в Бизнесе - SC SIEM - Security Capsule SIEM 23 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Алькор ПАК 4 1
Т1 Сервионика - Айтеко - ПринтИкс - Принт-икс - Print-X - система управления корпоративной печатью 13 1
Prooftech IT - Artimate AIOps-платформа 24 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Cyberdef - DRP-сервис 6 1
Галенко Сергей 4 3
Сахаров Александр 93 1
Игнатов Сергей 80 1
Попов Алексей 339 1
Какунин Алексей 30 1
Генин Кирилл 1 1
Назаренко Ирина 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Нидерланды 3746 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 388 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 175 1
Комсомольская правда ИД 83 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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