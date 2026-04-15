AIOps-платформа Artimate и федеральный системный интегратор «Аметист» объявляют о партнерстве в области интеллектуального ИТ-мониторинга

Компания «Пруфтек ИТ», российский разработчик аналитической AIOps-платформы Artimate, и федеральный системный интегратор «Аметист» заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества «Аметист» будет предлагать решения на базе Artimate своим заказчикам, обеспечивая внедрение платформы «под ключ» — от проектирования и интеграции до сопровождения и развития решений для мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Пруфтек ИТ».

Партнерство позволяет объединить аналитические возможности Artimate по интеллектуальной обработке событий мониторинга с инженерной экспертизой «Аметист» в построении и модернизации сложных ИТ-ландшафтов, центров обработки данных и систем информационной безопасности.

Artimate — интеллектуальная AIOps-платформа, которая выступает единым интерфейсом для всех данных ИТ-мониторинга. Платформа использует инструменты ML-анализа для корреляции событий из систем мониторинга, объединения инцидентов в единую картину, поиска первопричин и предотвращения сбоев до их влияния на бизнес-сервисы.

«Аметист» — федеральный системный интегратор с опытом работы на российском ИТ-рынке с 1991 года, специализирующийся на создании, модернизации и поддержке центров обработки данных, систем мониторинга и управления ИТ, инженерных систем, телекоммуникаций и информационной безопасности. Компания реализует комплексные проекты по автоматизации бизнес-процессов, поставке и внедрению программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, включая решения российских вендоров в рамках политики технологического суверенитета.

Благодаря совместным проектам заказчики смогут: сократить объем алертов и ускорить переход от сигналов мониторинга к управляемым инцидентам; повысить стабильность критичных бизнес-сервисов и качество ИТ-услуг за счет проактивного выявления аномалий и автоматизации реагирования; ускорить расследование и устранение причин инцидентов с помощью встроенных инструментов корреляции и анализа первопричин в Artimate; выстроить единую точку контроля за состоянием распределенной ИТ-инфраструктуры.

«Партнерство с федеральным системным интегратором «Аметист» — важный шаг в масштабировании платформы Artimate на российском рынке, особенно в проектах для ТЭК, госсектора и крупного корпоративного бизнеса», — сказал Артем Парфенов, директор по работе с ключевыми партнерами. «Объединив наши технологии в области AIOps и экспертизу компании «Аметист» по построению и поддержке сложной ИТ-инфраструктуры, мы помогаем заказчикам быстрее переходить от реактивного к проактивному управлению ИТ-сервисами».

«Партнерство с «Пруфтек ИТ» позволит нам расширить линейку предлагаемых решений в области ИТ-мониторинга. Использование платформы Artimate поможет нашим заказчикам эффективнее управлять инфраструктурой, быстрее выявлять и устранять инциденты, а также повышать стабильность ИТ-сервисов», — отметил Егор Петров, директор по развитию направления информационной безопасности компании «Аметист».