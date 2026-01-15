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Softline Цифровые Решения Infosecurity Cyberdef DRP-сервис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 3646 4
|Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 194 3
|Yandex - Яндекс 9056 1
|Samsung Electronics 10975 1
|Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 423 1
|МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164049 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54361 1
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