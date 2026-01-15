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Softline Цифровые Решения Infosecurity Cyberdef DRP-сервис

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.01.2026 Axoft стала официальным дистрибьютором DRP-платформы Cyberdef компании In4security в России 2
29.10.2025 Аналитика Infosecurity: более 80% атак с участием социальной инженерии в III квартале 2025 года пришлось на мессенджеры 2
10.10.2025 ГК Softline представила результаты исследования эффективности защиты от фишинга в браузерах 1
03.06.2025 Infosecurity запускает Cyberdef — новый сервис цифровой защиты бренда и сетевых активов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3646 4
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 194 3
Yandex - Яндекс 9056 1
Samsung Electronics 10975 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 423 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2545 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34167 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6294 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1903 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21427 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 707 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 198 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9106 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13596 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 300 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8483 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7451 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 802 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1806 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1172 1
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 100 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2780 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2630 1
Оповещение и уведомление - Notification 5772 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17884 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3053 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63867 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26453 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8074 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60751 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5449 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2184 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9905 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4643 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6632 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24041 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 15 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Samsung Internet - браузер 15 1
Microsoft Windows 16759 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Apple iOS 8521 1
Google Android 15123 1
Google Chrome - браузер 1687 1
Apple Safari - браузер 888 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 496 1
Mozilla Firefox - браузер 1937 1
Opera Browser - Браузер 1045 1
Microsoft SmartScreen 47 1
Xiaomi Mi Browser - Xiaomi MIUI Browser 4 1
Мельников Константин 9 2
Васильев Дмитрий 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 164049 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54361 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52854 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1158 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 911 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3917 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1914 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 607 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7669 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6095 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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