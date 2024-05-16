Подтверждена совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization 2.1 с программными комплексами UDV ITM и UDV DataPK industrial Kit 2.1

Подтверждена совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization 2.1, созданной НТЦ ИТ «Роса», с программными комплексами UDV ITM и UDV DataPK Industrial Kit 2.1, разработанными компанией «СайберЛимфа», входящей в группу компаний UDV Group. Результаты теста были зафиксированы в двустороннем сертификате, подтверждающим совместимость данных продуктов.

Rosa Virtualization — платформа виртуализации серверов и рабочих мест корпоративного уровня. Использование Rosa Virtualization позволяет оптимизировать ИТ-инфраструктуру при одновременном обеспечении высокой производительности, надежности и масштабировании для критически важных приложений. Платформа сертифицирована ФСТЭК России №4610 по 4 уровню доверия к средствам защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий. Она может использоваться как в корпоративной ИТ-инфраструктуре, так и в инфраструктуре государственных органов. Платформа обеспечивает высокую безопасность, стабильность, производительность, масштабируемость и отказоустойчивость для критически важных приложений.

UDV ITM — программный комплекс, предназначенный для мониторинга функционирования распределенных автоматизированных и информационных систем различного назначения. UDV ITM решает задачи мониторинга доступности и производительности объектов ИТ-инфраструктуры, АСУ ТП, каналов связи и ИТ-услуг. UDV ITM выявляет инциденты, связанные с неоптимальными режимами работы защищаемых систем и их компонентов, а также помогает выполнить требования ФСТЭК России по мониторингу состояния оборудования.

UDV DataPK Industrial Kit — комплекс решений для мониторинга состояния защищенности и оперативного обнаружения инцидентов информационной безопасности в промышленных сетях. UDV DataPK Industrial Kit проводит инвентаризацию узлов технологической сети, проверяет их на наличие уязвимостей, управляет конфигурациями узлов и выявляет инциденты кибербезопасности. UDV DataPK Industrial Kit является сертифицированной ФСТЭК России системой обнаружения вторжений в промышленных сетях.

«Совместимость с ведущими отечественными платформами виртуализации — важная составляющая продуктовой разработки UDV Group по расширению поддерживаемых сред функционирования для средств защиты информации собственной разработки. Заказчики, применяющие Rosa Virtualization, смогут использовать в своих виртуализованных инфраструктурах наши решения для обеспечения кибербезопасности. Подписанные сертификаты совместимости свидетельствуют о стремлении компаний-разработчиков к сотрудничеству», — сказал Алексей Шанин, директор по продуктам UDV Group.

«Важным преимуществом продуктов «Роса» является широкий перечень совместимых программных и аппаратных решений ведущих производителей. Сотрудничество с компанией «СайберЛимфа» является значительным шагом в формировании целостной отечественной ИТ-экосистемы, предоставляющей заказчикам комплексные и высокопроизводительные решения», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании «Роса».