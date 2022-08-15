АМТ-ГРУП завершила сертификацию решения для защиты КИИ и АСУ ТП

АМТ-ГРУП объявляет о завершении процедуры сертификации во ФСТЭК всей линейки аппаратных решений (АК) InfoDiode в качестве средства технической защиты информации и средства обеспечения безопасности информационных технологий по 4 уровню доверия и технических условий. Это позволяет применять данное средство защиты на объектах критической информационной инфраструктуры вплоть до первой категории значимости. Об этом CNews сообщили представители АМТ-ГРУП.

Основное предназначение AК InfoDiode – защита критичных сегментов (например, ГИС, АСУ ТП), выгрузка/загрузка данных с сохранением гальванической развязки и организация защищенного взаимодействия удаленных объектов. Сертификацию прошла вся линейка продуктов, которые выпускаются в различных форм-факторах: AК InfoDiode RACK single, AK InfoDiode RACK double для монтажа в 19” стойку и АК InfoDiode MINI в компактной конфигурации: в настольном исполнении или для монтажа на DIN-рейку. Решения полностью совместимы с применяемыми на рынке IDS/IPS решениями от компаний Positive Technologies, Kaspersky и CyberLympha и фактически являются типовыми для построения систем физической изоляции сетей при внедрения данного класса систем.

В настоящее время регуляторы ужесточают требования к средствам обеспечения информационной безопасности, особенно в отношении КИИ АСУ ТП, успешные атаки на которую могут привести не только к убыткам, но и к техногенным катастрофам. В частности, эти требования подразумевают применение отечественных сертифицированных решений. Именно под такие требования АМТ-ГРУП разработана и сертифицирована линейка AК InfoDiode, построенных на принципах однонаправленной передачи данных. Продукты бренда InfoDiode внедрены и успешно функционируют на крупнейших отечественных предприятиях различных отраслей. По итогам 2021 г. спрос на данные решения увеличился примерно на 60%.

Защита информационного периметра объектов КИИ государственных информационных систем, организаций финансовой отрасли, критически важных объектов, объектов КИИ и АСУ ТП в энергетической, нефтегазовой, транспортной, ЖКХ и других отраслях является важнейшим фактором противодействия внешним кибер-угрозам. Технологии физической однонаправленной передачи данных, применяемые на границе периметра, обеспечивают эффективную и безопасную передачу данных из закрытого контура во внешние сети. При этом гарантированно, на физическом уровне, исключается возможность воздействия на защищенный сегмент по тому же каналу, по которому передаются данные из этого сегмента.

«В основу наших решений положен многолетний опыт и наработки АМТ­ГРУП в применении различных систем однонаправленной передачи данных, – сказал Александр Гольцов, генеральный директор АМТ-ГРУП. – Мы уверены, что вывод на рынок нового класса сертифицированных решений существенно повысит безопасность периметра предприятий и организаций, а также позволит выстраивать более эффективные системы безопасности сетевого периметра».

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АМТ-ГРУП – системный интегратор, специализирующийся на проектировании, внедрении и техническом сопровождении сложных телекоммуникационных и информационных систем: систем хранения и обработки данных, систем обеспечения информационной безопасности, корпоративных мультисервисных сетей, систем IP-телефонии, систем видеоконференцсвязи, контакт-центров, систем управления взаимоотношениями с клиентами, беспроводных сетей и систем передачи данных, ситуационных центров и центров оперативного управления информационной безопасностью, систем видеонаблюдения и комплексных телевизионных систем, включая системы IPTV.