«Сайберлимфа», «Кит» и «Фт-софт» объявили об объединении и создании собственной экосистемы продуктов под единым брендом UDV group

«Сайберлимфа», «Кит» и «Фт-софт» объявили об объединении и создании собственной экосистемы продуктов под единым брендом UDV group. Объединение компаний позволит предложить рынку портфель решений в сфере информационной безопасности, управления рисками и электронного документооборота.

Новый вендор имеет простую и гибкую партнерскую программу, которая способствует увеличению доли рынка, благодаря более эффективной работе партнеров с заказчиками.

Каждая из компаний бренда UDV group – известные на рынке эксперты, которые создают высокотехнологичные решения для крупнейших российских холдингов, промышленных предприятий и государственных структур.

«Единый бренд подчеркнет все возможности, которые можно получить от решений UDV group. Партнерство трех сильных компаний ИТ-рынка реализует комплексный подход к проектам по обеспечению кибербезопасности, а также автоматизации бизнес-процессов», – сказала Илона Киреёнок, коммерческий директор UDV group.

Директор компании «Сайберлимфа» Алексей Шанин рассказал, что новые продукты будут создаваться под брендом UDV Group, а ряд существующих решений также ожидает ребрендинг. Этот же тезис подтвердили руководители компаний «Кит» и «Фт-софт».

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По словам директора компании «Кит» Антона Ёркина, объединение компаний усилит экспертизу вендора для формирования стратегического подхода к решению актуальных задач рынка: «ИТ-отрасль постоянно претерпевает изменения, поэтому компаниям нужно не только быть в рынке, но и создавать новые, уникальные решения. Наше сотрудничество позволит комплексно подходить в создании оптимальных кросс-платформенных проектов для заказчиков».

Денис Вольман, технический директор компании «Фт-софт» отметил, что создание нового вендора UDV group поможет усилить конкурентные преимущества за счет собственных разработок в сфере электронного документооборота и добиться высоких результатов в области кибербезопасности.

Группа компаний продолжит развивать ранее созданные проекты, при этом увеличит масштаб инвестиций в технологическую экспертизу.