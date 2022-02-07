Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«АйТи бастион» и «СайберЛимфа» договорились об интеграции решений в интересах объектов КИИ

Компании «СайберЛимфа» и «АйТи бастион» договорились о технологическом партнерстве в области защиты инфраструктуры критически важных объектов. Компании планируют интеграцию своих решений: программного комплекса CyberLympha DATAPK и системы контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ. Об этом CNews сообщили представители компании «СайберЛимфа».

Программный комплекс CyberLympha DATAPK (CL DATAPK) – разработка компании «СайберЛимфа». Решение обеспечивает оперативный мониторинг и контроль защищённости систем автоматизации критически важных объектов и объектов критической информационной инфраструктуры, в частности АСУ ТП. Наибольшую инсталлированную базу имеет версия DATAPK, предназначенная для выявления инцидентов ИБ в промышленных системах автоматизации и управления на предприятиях различных отраслей: в топливно-энергетическом комплексе, в металлургии, обрабатывающей промышленности и др.

СКДПУ НТ является комплексным продуктом, разработанным компанией «АйТи бастион». Он объединяет в себе шлюз доступа с модулями мониторинга и аналитики, масштабирования и автоматизации, даёт возможность записывать сессии и настраивать статистику и отчёты. Решение также работает в периметре крупнейших промышленных предприятий России.

В перспективе совместное решение компаний «СайберЛимфа» и «Айти бастион» позволит организовать для удаленных пользователей единую точку входа в сеть АСУ ТП, выявлять нелегитимные подключения, минующие шлюз СКДПУ НТ, и вовремя оповещать о них офицера информационной безопасности, фиксировать взаимодействие удаленных пользователей с оборудованием АСУ, обнаруживать следы проникновения вредоносного ПО в сеть АСУ ТП через удаленные соединения, хранить полную копию трафика пользовательских сессий для аудита и расследования.

Революционные технологии работы с данными меняют правила игры на рынке
Бизнес

«Интеграция с решениями компании «СайберЛимфа» позволяет нам предлагать крупному бизнесу, в том числе объектам КИИ, комплексные решения. Они закрывают целый ряд требований регуляторов и обеспечивают не только надежную защиту и мониторинг, но и позволяют экономить ресурсы при внедрении решений в действующую инфраструктуру», — сказал генеральный директор компании «АйТи бастион» Александр Новожилов.

«Со стороны CL DATAPK реализована интеграция в части приема и нормализации событий от СКДПУ, что позволяет на текущий момент: выявлять подключения к устройствам, выполняемые в обход СКДПУ, фиксировать в CL DATAPK обнаруженные СКДПУ (попытки выполнения запрещенных команд, запуски запрещенных приложений, попытки установки запрещенных удаленных подключений в рамках разрешенных удаленных подключений через СКДПУ). Помимо этого, в рамках расширения интеграции планируется проработать вопрос по контролю конфигурации СКДПУ с помощью CL DATAPK», — отметил директор лаборатории кибербезопасности «СайберЛимфа» Павел Богданов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России строят отечественный сервис по покупке хакерских услуг взамен заграничных

«Касперский» создал бесплатную и доступную для всех операционную систему

ИТ-компания хулигана, скандалиста и плейбоя продана за $14 млрд после его таинственной смерти

Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM

Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM

Кофе для занятых и ленивых: выбираем самую функциональную кофемашину

Показать еще

Наука

Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность

5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022