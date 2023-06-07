«Альт сервер 10» и «Альт рабочая станция 10» совместимы с платформой CyberLympha DATAPK

«Базальт СПО» подтвердила совместимость операционных систем «Альт сервер 10» и «Альт рабочая станция 10» с комплексной платформой кибербезопасности промышленных сетей CyberLympha DATAPK1, разработанной компанией «Сайберлимфа», входящей в UDV Group. Результаты тестов зафиксированы в двустороннем сертификате, удостоверяющем корректность работы CyberLympha DATAPK и ОС «Альт» на платформе x86_64. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

«Альт рабочая станция 10» — универсальная операционная система для компьютеров и ноутбуков. Она включает в себя расширенный набор программ и драйверы современных устройств.

«Альт сервер 10» — серверный дистрибутив на базе ядра Linux с широкой функциональностью, позволяющий поддерживать корпоративную инфраструктуру, а также различное дополнительное оборудование.

Программное решение CyberLympha DATAPK1 выявляет узлы промышленной сети на основе анализа трафика, проводит их инвентаризацию, управляет конфигурациями, обнаруживает инциденты и уязвимости.

«Число продуктов, совместимых с ОС семейства «Альт», быстро растет. Благодаря этому увеличиваются узнаваемость наших решений и спрос на них, — сказал Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО». — Главную ставку мы делаем на разработку и выпуск надежного и современного программного обеспечения, сотрудничество с ведущими российскими вендорами, развитие партнерского канала, и внедрение у заказчиков лучших в своем классе операционных систем».

«Процессы импортозамещения, которые заметно усилились в последнее время, влияют, в том числе, и на ИТ-инфраструктуры в промышленных сегментах с АСУ ТП. Для обеспечения их кибербезопасности применятся наше решение CyberLympha DATAPK, — сказал Сергей Овчинников, руководитель направления продуктового маркетинга UDV Group. — Операционные системы семейства «Альт» являются одними из приоритетных сред функционирования для наших продуктов. Мы нацелены на дальнейшее развитие технологического сотрудничества с компанией «Базальт СПО».

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«Базальт СПО» (Alt Linux до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.

«Сайберлимфа» — российский центр перспективных исследований и разработок в области кибербезопасности. С 2022 г. «Сайберлимфа» входит в группу компаний-разработчиков решений в области ИБ — UDV Group.