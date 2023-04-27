«Айти бастион» выпустила новую версию комплекса СКДПУ НТ

Компания «Айти бастион» обновила комплека СКДПУ НТ. В версии 2.2.8 добавлено несколько функциональных возможностей.

Теперь пользователям доступен новый модуль «СКДПУ НТ портал доступа» – сервис, который предоставляет возможность централизованного доступа через единый веб-интерфейс к целевым системам, подключенным к разным шлюзам доступа СКДПУ НТ. Портал доступа объединяет в виде списка все разрешенные политикой доступа ресурсы. Он упрощает работу с системой для самих привилегированных пользователей, позволяя им быстро находить нужные доступы в веб-интерфейсе. Все доступы теперь под рукой, объединены вместе, и их можно группировать по типу устройств, площадке или по личным предпочтениям.

Кроме того, в новой версии СКДПУ НТ появилась возможность подключения дополнительных внешних сервисов обогащения данных. Теперь пользователь может в несколько действий подключить системы сторонних производителей для выполнения контроля обхода средств защиты, что особенно важно для объектов КИИ. Реализована технологическая интеграция с KICS «Лаборатории Касперского», PT ISIM компании Positive Technologies, ARMA производства компании InfoWatch и DATAPK компании CyberLympha.

Также в системе контроля привилегированного доступа СКДПУ НТ версии 2.2.8. расширена уже существующая функциональность продукта. Так, новый механизм анализа эффективности сессий одновременно работает с текущими сессиями и историческими данными. Теперь решение накапливает информацию по конкретному администратору и сигнализирует о резком сокращении или превышении времени его работы на инфраструктуре. Собранные данные отражаются в отчете об эффективности сессии.

5 команд на 1 продукт: как X5 выстроила рабочие процессы от визуализации и прозрачных взаимосвязей до работы с блокерами, WIP-лимитов и аналитики Бизнес-коммуникации

В новой версии улучшены анализаторы потенциально опасных команд, отчеты предоставления данных, пользовательский интерфейс стал более удобным, а также реализованы другие улучшения текущей функциональности. Также в данной версии реализован ряд архитектурных улучшений и устранены предыдущие ошибки в продукте.

«В новой версии СКДПУ НТ мы бы хотели обратить отдельное внимание заказчиков на «Портал доступа». Это новый продукт, который в разы повысит удобство работы специалиста на больших инфраструктурах с большим числом шлюзов и одновременных сессий. В первую очередь, он нацелен на улучшение пользовательского взаимодействия с системой и делает работу с ней эффективнее и проще. Также стороной не обошли и вопросы улучшения качества собираемых и обрабатываемых данных в системе. Речь не только об интеграциях с промышленными системами обнаружения вторжений, типа KICS, PT ISIM, IW ARMA и DATAPK, их совместная работа подтверждена и эффективна. Но и об анализе эффективности работы пользователей, основанном на данных, полученных из сессий», — сказал технический директор компании «Айти бастион» Дмитрий Михеев.