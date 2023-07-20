UDV Group представила первый в России межсетевой экран на архитектуре RISC-V

Компания UDV Group, российский разработчик в сфере кибербезопасности, представила межсетевой экран на свободной аппаратной архитектуре RISC-V. Представители UDV Group продемонстрировали рабочий прототип межсетевого экрана UDV Industrial Firewall для применения в промышленных сетях. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

UDV Industrial Firewall отличается следующими архитектурными особенностями. Полностью свободная независимая аппаратная архитектура RISC-V позволяет обеспечить технологическую независимость. В составе изделия – процессор на открытой архитектуре RISC-V и аппаратный ускоритель фильтрации трафика собственной разработки. Такой подход позволяет использовать относительно недорогие и малопроизводительные процессоры RISC-V вкупе с ускорителем, который снимает нагрузку с процессора.

Аппаратный ускоритель в настоящее время обеспечивает фильтрацию трафика на скоростях до 1 Гбит/с. Такой скорости работы более чем достаточно для применения в промышленных сетях. В перспективе скорость работы может быть увеличена до 40 Гбит/с.

Решение обладает гибкостью и адаптируется под специфические задачи. В аппаратном ускорителе применяются недорогие программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС, FPGA) средней сложности. Архитектура ускорителя допускает линейное масштабирование, то есть наращивание функциональности и производительности простым добавлением модулей расширения (как CPU, так и FPGA), которые способны обрабатывать трафик параллельно.

«На данный момент основная масса выпускаемых в мире центральных процессоров общего назначения базируется на архитектурах х86, ARM64 и RISC-V. Для создания межсетевого экрана UDV Group выбрала архитектуру RISC-V, так как она не является проприетарной, а также устойчива к санкционным рискам. Архитектура RISC-V активно развивается не только в России — мы видим большие инвестиции в нее, в том числе, в КНР и Евросоюзе. На данный момент мы используем процессоры производства КНР, не подпадающие под санкции, и считаем, что именно за архитектурой RISC-V будущее российских процессоров. На текущий момент команда UDV Group продемонстрировала саму возможность создания межсетевого экрана на архитектуре RISC-V. В III квартале 2023 г. мы будем проводить апробацию решения в сетях заказчиков. Запуск UDV Industrial Firewall в серийное производство намечен на II квартал 2024 г. Таким образом, мы, в том числе помогаем нашим партнерам соблюсти требования законодательства России об импортозамещении средств защиты информации, производимые организациями из недружественных стран», — сказал Алексей Шанин, директор ООО «Сайберлимфа» (входит в UDV Group).

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UDV Industrial Firewall — межсетевой экран для применения в промышленных (технологических) сетях на базе архитектуры RISC-V с аппаратным ускорением обработки трафика. Предназначен для разделения сети и разграничения доступа к ее сегментам с учетом режимов работы сетей АСУ ТП и глубокой фильтрации специализированных промышленных протоколов.

UDV Group — российский разработчик в области кибербезопасности промышленных и корпоративных сетей. Группа объединяет продукты компаний «Сайберлимфа», «КИТ» и «ФТ-софт». Каждая из компаний бренда создает решения для российских холдингов, промышленных предприятий и государственных структур. Входящие в группу компании имеют лицензии ФСТЭК России и ФСБ России. UDV Group имеет собственную лабораторию R&D — центр современных технологий обработки данных и кибербезопасности. Продукты, входящие в экосистему UDV Group, внедряются в России с 2014 г., сертифицированы ФСТЭК России и входят в Реестр российских программ и баз данных.